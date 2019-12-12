Минимум 14% сибиряков будут работать 1 января

Первое января является официальным рабочим днём для 14% респондентов Сибирского федерального округа, 8% планируют выйти на работу после новогодней ночи по собственному желанию. 27% трудоустроенных жителей пока не знает, каким будет рабочий график. А чуть больше половины (51%) опрошенных уже однозначно не планируют работать в первый день 2020 года. К таким выводам пришел аналитический центр Авито Работы в ходе исследования рынка труда массовых специальностей.

Больше половины (51%) жителей Сибирского ФО, которые будут работать 1 января, сообщили, что это будет обычный рабочий день по стандартному графику. Половину дня будут работать 28% респондентов, а 5% собираются трудиться целый день, но в удаленном режиме.

Отмечается, что чаще всего работают 1 января в штатном режиме охранники (34% опрошенных), операторы на телефоне/сотрудники колл-центра (22% респондентов) и официанты (21%).

— Больше всего тех, кто сразу после Нового года собирается добровольно выйти на работу, среди работников «праздничных» профессий (аниматор, ведущий праздников, певец/певица), а также нянь/сиделок. Эти профессии делят первое место с долей 26%. На втором месте по числу желающих добровольно выйти в праздники¬ ¬− официанты и бармены (19% опрошенных из этой группы). Меньше всего желания работать 1 января у врачей и представителей рабочих специальностей (только по 4% опрошенных этих профессий выйдут на работу в новый год по собственному желанию), — уточнили в Авито Работа.

У 33% жителей Сибирского ФО, которые выйдут на работу 1 января добровольно, при этом не будет никакой прибавки к зарплате за выход в официальный выходной. 31% респондентов получит повышенную зарплату за работу в праздник, но прибавка составит не более 5 000 рублей. Дополнительную выплату за работу 1 января в размере более 20 000 рублей получит всего 1% опрошенных.

Исследование показало, что чаще всего обычный рабочий день 1 января встречается в Уральском федеральном округе (15% респондентов оттуда). По собственному желанию чаще всего выходят на работу после новогодней ночи в Северо-Кавказском федеральном округе (11%).

— Для работодателей дешевле всего привлечь к работе 1 января жителей Приволжского федерального округа – там самая большая доля респондентов среди всех регионов, 40%, готова выйти поработать в новый год за сумму менее 5 000 рублей, — говорится в сообщении.

В Сибирском ФО 33% респондентов, которые не будут работать 1 января или пока не знают о своем графике, готовы выйти поработать сразу после новогодней ночи полный день за дополнительные 5 000 – 10 000 рублей. Еще 36% готовы выйти за оплату до 5 000 рублей за полный рабочий день.

Фото: pixabay.com, автор- skeeze