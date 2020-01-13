Эксперты проанализировали общее настроение на рынке труда

HeadHunter уже несколько лет ежеквартально замеряет «индекс самочувствия» соискателей на hh.ru, который отражает оценку их текущего состояния и ожиданий в ближайшей перспективе. Индекс складывается из пяти параметров: оценки стабильности на текущем месте работы (наличие угрозы увольнения), оценки сложности поисков работы, оценка критичности поисков работы, оценки гибкости и возможности снизить зарплатные амбиции (готовность снизить зарплатные притязания) и оценки шансов в поиске работы в ближайшей перспективе.

Показатели индекса колеблются от –1 до +1, где –1 — это самые негативные настроения работников, 0 — нейтральные, а +1 — самые позитивные. За последние четыре года индекс не выходил в плюсовую зону (за исключением отдельных профобластей), но до максимально негативного уровня опускался только в 2016 году. Накануне 4-го квартала 2019 года индекс по сравнению с предыдущим кварталом снизился с –0,03 до отметки –0,06. Но это сезонное ухудшение настроений — HeadHunter ежегодно наблюдает его накануне зимы.

Исследование показало, что лучше других себя ощущают сотрудники, занятые в сфере ИТ и продажах, что вполне объяснимо: как ИТ-специалисты, так и менеджеры по продажам на рынке труда нарасхват и в лидерах по размеру заработка. Наименее уверенно на рынке труда чувствуют себя представители сферы безопасности (в первую очередь это сотрудники охраны).

— В региональном разрезе наиболее пессимистичные ожидания от следующего квартала у соискателей из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, наиболее оптимистичные — в Дальневосточном ФО. Сибирский ФО настроен более позитивно, нежели страна в целом, — уточнили эксперты.

Индекс стабильности на текущем рабочем месте показывает, чувствуют ли респонденты угрозу увольнения. Он остается в рамках показателей, характерных на протяжении предыдущих полутора лет, — 0,3 (хотя в предыдущем квартале был чуть выше).

— Если смотреть в процентном соотношении, то 26% опрошенных ответили, что ощущают на текущем месте угрозу увольнения работодателем. Не ощущают такой угрозы 63%. Это нормальный, стабильный показатель, он всего на 2% выше того, который был в прошлом квартале. Подчеркнем: речь идет лишь об ощущении риска увольнения, но эта тревога далеко не всегда равноценна реальному риску. Причем имеется в виду увольнение по любым основаниям, в том числе из-за неуспешных результатов испытательного срока, неисполнения трудовых обязанностей и так далее, — говорят специалисты.

Что касается прогнозов по сокращению штата у российских работодателей, то для оценки этого риска в ближайшей перспективе лучше полагаться на планы самих работодателей. Информационно-аналитический проект компании HeadHunter «Банк данных заработных плат» выяснил, что в 2020 году лишь 2,8% компаний собираются сократить численность своих сотрудников, 53,5% сохранят ее на уровне 2019 года, а 43,7% компаний планируют увеличивать ее. Так что рабочих мест должно хватить и на тех, чьи опасения насчет увольнения небеспочвенны.

— Если оценивать страх увольнения в разрезе разных профобластей, то наименее спокойно себя чувствуют представители уже упомянутой сферы «Безопасность», сферы «Управление персоналом», а также сотрудники банков и инвестиционных компаний. Меньше всего страха увольнения у работников науки и образования, добывающих сырьевых компаний, консультантов, а также госслужащих, — уточнили в HeadHunter.

В региональном разрезе в отношении рисков увольнения наиболее стабильно ощущают себя жители Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов, в отличие от соискателей из УрФО. Жители Сибирского ФО также достаточно сильно опасаются за свои рабочие места.

— Что касается поиска работы, то оценка сложности поиска работы уже два года остается примерно на одном и том же уровне. Накануне 3-го квартала 2019 года показатель составил –0,37, сейчас же он вернулся на уровень 1-го и 2-го кварталов текущего года — –0,4. В процентном отношении 71% опрошенных считают, что в их сфере найти работу сложно, — подчеркивают эксперты.

Отмечается, что чаще всего трудности с поиском работы отмечают занятые в сфере добычи сырья, топ-менеджеры и представители сферы искусства, развлечений и массмедиа. Заметим, что у топ-менеджеров, а также представителей искусства, развлечений и массмедиа действительно один из самых высоких уровней конкуренции за рабочее место — в среднем в России на одну вакансию приходится по 12 и по 10 активных резюме соответственно. Имеется в виду не количество откликов на одну вакансию, а общее соотношение количества активных резюме на hh.ru и количества вакансий, откликов на вакансию может быть в десятки раз больше.

Относительно других реже всего сложности с поиском работы отмечают специалисты по продажам, ИТ-специалисты и представители рабочих специальностей. Эти специалисты у работодателей в дефиците.

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan