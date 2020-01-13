В мэрии — первое в 2020 году кадровое назначение

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал указ о назначении начальником департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами Сергея Куценко. Куценко служил в МВД и внутренних войсках РФ. Ранее должность начальника департамента занимал Александр Ерохин.

Как сообщают в пресс-службе мэрии Новосибирска, Сергей Куценко родился в 1959 году в селе Чистоозерка Завьяловского района Алтайского края. В 1981 году закончил Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР с квалификацией «офицер мотострелковых войск с высшим общим образованием» по специальности «командная тактическая мотострелковых войск», в 1992 году — Военную академию им. М. В. Фрунзе с квалификацией «офицер с высшим военным образованием» по специальности «командно-штабная оперативно-тактическая служба».

Напомним, что решением горсовета Новосибирска данный департамент в рамках административной реформы мэрии был объединён с комитетом по взаимодействию с правоохранительными органами.

Фото с сайта Росгвардии