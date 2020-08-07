Татьяна Людмилина снова возглавила театр «Глобус»

Татьяна Людмилина возглавляла «Глобус» с 2002 года до 2014 года. После этого она была назначена гендиректором Новосибирской государственной филармонии. В 2016 году минкульт прекратил с ней трудовой договор.

Татьяна Людмилина – заслуженный работник культуры РФ. Лауреат премии губернатора Новосибирской области в сфере культуры и искусства. Стаж работы в сфере культуры составляет более 25 лет.

Фото: пресс-служба регионального минкультуры