Эксперты прогнозируют дальнейший рост евро

Михаил Дорофеев, председатель правления КПК «Обновление»:

— Во вторник единая валюта обновила апрельские максимумы 2018 года в паре с долларом. Котировки передвинули пики до 1.2274, после чего частично скорректировались на закономерной фиксации прибыли. За последние два месяца евро, который в целом провел большую часть уходящего года в режиме роста, заметно прибавил в весе, что имело место прежде всего благодаря повсеместной слабости доллара.

В последнее время давление на американскую валюту усилилось на фоне появления вакцин от коронавируса и начала их применения в ряде стран. В наступающем году этот процесс будет набирать обороты, подпитывая оптимизм инвесторов в отношении восстановления экономики. Теоретически это предполагает дальнейшее падение доллара как защитного актива. Более того, внешняя политика Байдена, официально вступающего в должность в январе, обещает быть более миролюбивой, а это в свою очередь предполагает смягчение конфликтов США с другими странами и также играет против безопасного «американца». В этих условиях мягкая политика Федрезерва только подольет масла в огонь.

С другой стороны, если снятие карантинных ограничений и отмена локдаунов, как и отступление эпидемии будут протекать более медленно, чем предполагалось, а эффективность вакцинации не оправдает прогнозов, у доллара будет шанс на хотя бы частичную реабилитацию до появления признаков восстановления экономической активности в мире, которая позволит Центробанкам расслабиться и не пускать в ход дополнительные меры поддержки и стимулирования.

Так, основной сценарий предполагает дальнейший рост курса евро несмотря на признаки перекупленности, но нельзя исключать реализацию факторов риска, которые поменяют все сценарии, как это произошло в сложном для всего мира 2020 году.

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