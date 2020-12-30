Готовность моста через реку Обь в Новосибирске превысила 20%

Полномасштабные строительные работы по концессионному проекту создания мостового перехода через реку Обь в Новосибирске развернулись этой весной. Несмотря на ограничения, вызванные пандемией, реализация проекта не была приостановлена, сообщили в пресс-службе Группы «ВИС». Отмечается, что К концу года общая готовность объекта превышает 20%.

К сегодняшнему дню выполнено устройство 147 буронабивных свай в русле реки и на обоих берегах, включая 21 сваю для будущего пилона моста. Смонтировано тело 10 опор, ведётся укрупнительная сборка металлоконструкций пролётных строений. На основном ходе автомобильной трассы выполнена замена свыше 100 тысяч куб. м непригодного грунта, устроена насыпь земляного полотна в объёме 89 тыс. куб. м. Подготовлена площадка под строительство тоннельного путепровода под путями Транссибирской магистрали, идёт поставка секций защитного экрана для проведения горнопроходческих работ. На правом берегу на 20% выполнена реконструкция Зыряновского путепровода.

В 2021 году планируется собрать в полном конструктиве и надвинуть около 440 п.м. металлоконструкций мостового перехода над рекой, довести до 62% готовности сборку и бетонирование пилона, начать укладку дорожной одежды на автомобильных подходах к мосту.

Концессионером проекта выступает Сибирская концессионная компания (входит в Группу «ВИС»), концедент – правительство Новосибирской области в лице Министерства транспорта и дорожного хозяйства. Мост через реку Обь в центре Новосибирска – самый крупный инфраструктурный проект в регионе. Его реализация позволит сократить время проезда автомобилей с одного берега на другой на 30%, снизить загруженность существующих мостов на 20% и исключить светофорное регулирование движения на всём маршруте.

Фото предоставлено пресс-службой компании