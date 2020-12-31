Кого потеряли, кого обрели?

Федеральные структуры

Одно из первых кадровых назначений 2020 года в федеральных структурах Новосибирской области связано с прокуратурой. 18 марта транспортным прокурором Новосибирской области назначена Мария Демидова, ранее работавшая в должности хабаровского транспортного прокурора Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Буквально на следующий день, 19 марта, нового начальника обрело Следственное управление ГУ МВД по Новосибирской области. На эту должность был назначен полковник Дмитрий Ходаков, до этого он был исполняющим обязанности начальника после освобождения от должности Андрея Неупокоева. Наиболее масштабное событие в полицейских рядах, произошло несколькими неделями позже, 24 апреля, когда подал в отставку начальник ГУ МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов. Незадолго до этого возглавляемое Стерликовым ведомство оказалось в центре скандала. В соцсети попали несколько аудиосообщений от сотрудницы полиции ее подчиненным с директивами по «отлову» нарушителей режима самоизоляции и планом — не менее десяти нарушителей в день. 2 июня Стерликова в должности начальника ГУ МВД Новосибирской области сменил генерал-майор Андрей Кульков, ранее руководивший ГУ МВД Республики Хакасия.

В конце июля генерал-лейтенант Евгений Марков был назначен командующим Сибирским округом войск Нацгвардии РФ. А в начале октября жителям области представили нового военкома — Евгения Кудрявцева.

Еще один блок изменений, произошедших практически одновременно в начале июля, связан с таможней. Сибирскую таможню возглавил экс-руководитель выборгской таможни Александр Ястребов. Прежний начальник СТУ Константин Козлов был назначен представителем ФТС России в Республике Абхазия. Начальником новосибирской таможни стал Сергей Авдеев, ранее руководивший хакасской таможней. Он сменил Валерия Гукова, переведенного на должность начальника карельской таможни.

В гражданской среде изменения коснулись полпреда президента в СФО, чьим помощником 7 апреля был назначен Роман Аничин, ранее возглавлявший ГБУ Москвы «Многофункциональный миграционный центр». В настоящее время в полпредстве Аничин координирует деятельность казначейства и занимается миграционной политикой.

Областное правительство

Одна из первых перестановок в областном правительстве связана с отставкой в начале февраля вице-губернатора Андрея Жукова, возглавившего подразделение Росавтодора в Краснодарском крае. Позднее, 8 июля, на его место назначена экс-депутат Госдумы Ирина Мануйлова, которая курирует вопросы, связанные с организацией форума «Технопром», а также вопросы культуры, искусства, научно-технологической политики.

В это же время, в июле, губернатор перераспределил полномочия и некоторых других заместителей. Первому вице-губернатору Юрию Петухову в полномочия добавили охрану здоровья, лекарственное обеспечение, информационный комплекс, реестр нормативно правовых актов, оказание гражданам юридической помощи, деятельность мировых судей, в конце ноября его же назначили ответственным за цифровизацию. Министр региональной политики Игорь Яковлев теперь подчиняется непосредственно губернатору, отвечает за взаимодействие с органами власти, общественными, религиозными, национальными организациями. В ведение вице-губернатора Сергея Нелюбова отошли все полномочия, связанные с реализацией нацпроектов «Образование» и «Демография». В этот же день определили нескольких новых министров. Министром экономического развития уже без приставки и.о. стал Лев Решетников, министром культуры — уже ранее работавшая в этой должности Наталья Ярославцева. Стоит напомнить, что после увольнения предшественников обоих министров — Ольги Молчановой и Игоря Решетникова — ведомства длительное время оставались «безголовыми». В августе произошло еще одно знаковое возвращение в культурной сфере — театр «Глобус» вновь возглавила Татьяна Людмилина, уволенная в бытность Решетникова главой регионального Минкульта.

Также летом, 8 июня, начальником управления международных связей правительства региона назначен Игорь Коньшин.

Еще одно изменение регионального уровня касается Россельхознадзора по Новосибирской области, которое в конце мая возглавил экс-глава Краснозерского района Александр Баев.

Мэрия

На муниципальном уровне сразу три назначения пришлись на начало года. 13 января начальником департамента по чрезвычайным ситуациям назначен Сергей Куценко, ранее служивший в МВД и внутренних войсках РФ. Ранее эту должность занимал Александр Ерохин.

Через несколько дней, 16 января, произошли еще два назначения. Начальником управления по демографической политике стал экс-директор «Муниципальной аптечной сети» Владимир Машанов. А новую структуру мэрии — Управление по благоустройству общественных пространств (УБОП) — возглавил замначальника управления культуры Вадим Полищук.

Что касается общественных пространств, то еще одно изменение произошло в конце августа — «Горзеленхоз» возглавила специалист из Томска Наталья Цветкова, сменившая в этой должности Екатерину Пойкину. Примечательно, что во время назначения Цветкова проходила фигурантом уголовного дела, расследуемого СУ СК РФ по Томской области. Чиновницу подозревали в превышении должностных полномочий и сокрытии незаконного уничтожения деревьев на территории городского общественного пространства частной организацией.

Следующие кадровые изменения произошли только после выборов в сентябре 2020 года и касались ближайшего окружения главы города. Список советников мэра на постоянной основе пополнил бывший вице-спикер горсовета Ренат Сулейманов, проигравший выборы на своем округе в Центральном районе лидеру новосибирских «навальнистов» Сергею Бойко. Заступив на новую должность, Сулейманов «подвинул» своего однопартийца, экс-депутата заксобрания Сергея Клестова. Впоследствии в связи с изменениями федерального законодательства произошел окончательный исход советников, должности которых были упразднены. Однако фактически мэр «распрощался» с советниками, работающими на общественных началах. Что касается «штатников», к которым, помимо упомянутого Сулейманова, относились экс-депутат заксобрания Андрей Жирнов и экс-депутат горсовета Иван Конобеев, то их перевели в статус «главных экспертов».

Ближе к концу года, в начале декабря, о своем уходе с должности объявил начальник отдела архитектуры Виталий Столбов. Поводом для ухода чиновника послужила напряженная ситуация с генпланом и непростые отношения с «высшим командным составом» мэрии. Что касается архитектурно-строительной отрасли в целом, то в отношении двух чиновников отрасли были возбуждены и расследуются уголовные дела — главы комитета по информации и рекламе Дмитрия Лобыни и начальника управления по жилищным вопросам Дениса Ковалева.

Заксобрание

По результатам выборов депутатов заксобрания в сентябре 2020 года политический состав областного парламента пополнился новыми политическими партиями — «Пенсионеры за социальную справедливость» и «Новые люди». В настоящий момент в составе Заксобрания работают 44 единоросса, 13 коммунистов, 5 либерал-демократов, 2 «справоросса», 2 «пенсионера», 3 «новых людей», 5 самовыдвиженцев. В шестом созыве 50 из 76 депутатов числились во фракции ЕР. В КПРФ — 17. По 4 — от ЛДПР и «Справедливой России», 1 представлял «Гражданскую платформу».

По итогам первой сессии руководство фактически не поменялось. Председателем Заксобрания снова был избран Андрей Шимкив («Единая Россия»), его заместителями — Андрей Панферов («Единая Россия»), Валерий Ильенко («Единая Россия»), Владимир Карпов (КПРФ), Анатолий Кубанов («Справедливая Россия») и впервые — Наталья Красовская (ЛДПР). Председатели комитетов, как уже сообщалось, изначально были избраны практически те же, что и в прошлом созыве. Однако после вмешательства прокуратуры, разглядевший в этом возможный конфликт интересов, их просто перетасовали, чтобы представитель аграрной отрасли, к примеру, не возглавлял аграрный комитет, транспортник — транспортный и т.д.

В ходе работы нового созыва был создан ряд постоянно действующих комиссий — по экологии и по взаимодействию с правоохранительными органами — под руководством Александра Шпикельмана и Владимира Лаптева (оба — «Единая Россия»).

Стоит отметить, что и после избрания текущего созыва произошло изменение в качественном составе депутатов. Место ушедшего в Совет Федерации экс-депутата Госдумы Александра Карелина решением реготделения «Единой России» занял директор СК ООО «Армада» Павел Кива, выдвинутый по партийному списку в составе территориальной группы №11.

Горсовет

Еще с начала года шли бурные дискуссии между представителями различных политических партий и общественных объединений о том, каким будет новый созыв горсовета Новосибирска — сохранится ли смешанная система формирования совета из одномандатников и партийных списочников или будут избраны исключительно одномандатники. Победил второй вариант.

По результатам выборов в текущем созыве работают 27 единороссов, 8 коммунистов, 5 либерал-демократов и 10 независимых депутатов, из которых 4 представляют избирательную коалицию «Новосибирск 2020», 3 — избирательное объединение «Лига эффективности», еще 3 не входят ни в какие депутатские объединения.

Председателем горсовета при поддержке депутатов от «Единой России» и КПРФ избран Дмитрий Асанцев.

Статус вице-спикера сохранил Евгений Яковенко («Единая Россия»), несмотря на то, что при формировании горсовета Новосибирска уже шли судебные процессы по иску основного противника Яковенко Вячеслава Якименко с требованием аннулировать результаты выборов на одном из участков. Напомним, что голосование курсантов института войск Нацгвардии на избирательном участке в Октябрьском районе дало перевес в пользу Яковенко, по результатам голосования на всех остальных участках округа лидировал Якименко. По мнению стороны истца, не все курсанты имели прописку на данном округе и, соответственно, право участвовать в выборах депутата горсовета. Иными словами, само депутатство Яковенко к моменту его выдвижения в вице-спикеры было (да и до сих пор остается) под вопросом, с юридической точки зрения.

Вторым вице-спикером стал экс-председатель постоянной комиссии по социальной политике Николай Тямин («Единая Россия»), который сменил своего однопартийца Юрия Зарубина, не участвовавшего в выборах.

Третьим вице-спикером стал экс-председатель комиссии горсовета по наказам избирателей Антон Тыртышный (КПРФ).

Что касается председателей постоянных комиссий, то эти посты оказались распределены исключительно между представителями «Единой России» и КПРФ, вопреки предложениям депутатов от несистемной оппозиции. Одна из комиссий — по научно-производственному развитию и предпринимательству — некоторое время оставалась в подвешенном состоянии. Вместо заранее согласованной КПРФ и ЕР кандидатуры Андрея Любавского (КПРФ), на пост председателя комиссии был вначале предложен единоросс Павел Чернышев. Большинством голосов сессии это решение утверждено не было. После ряда переговоров между основными политическими игроками комиссию все же возглавил Любавский.

Районы области

В конце марта вакантным стал пост главы Коченевского района — ушел в отставку Андрей Новоторженцев. В начале апреля эту должность занял первый замглавы Евгений Антипов.

В сентябре досрочно сложил полномочия глава Барабинского района Евгений Бессонов. Похже главой района стал первый заместитель Игорь Кутепов.

В конце ноября были определены главы Болотнинского и Мошковского районов — Сергей Субботин и Олег Королев. Теперь уже бывший глава Болотнинского района Виктор Франк возглавил районный совет. Главой Краснозерского района стала экс-замглавы Оксана Семенова.

В 2021 году предстоит определить главу Усть-Таркского района вместо Александра Турлакова, ушедшего из жизни 7 декабря .

Районы города

В начале марта жителям Дзержинского района представили нового главу — экс-директора завода «Электроагрегат» Александра Рудских. Его предшественник Сергей Жиров ушел на должность гендиректора АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов».

В начале декабря власть сменилась и в Октябрьском районе. Ушел в отставку глава района Петр Прокудин. Его обязанности в настоящее время исполняет бывший руководитель отдела капитального строительства и инженерного обеспечения мэрии Новосибирска Александр Колмаков. Ранее администрацию покинул замглавы Александр Мухарыцин, избравшийся в городской совет как самовыдвиженец, но позже вступивший во фракцию «Единая Россия».

Политические партии

Первой из политических партий изменения затронули «Партию дела», реготделение которой в начале февраля возглавил экс-депутат горсовета от «Единой России» Андрей Андрейченко, уже покинувший ряды единороссов. Экс-руководитель реготделения Михаил Остроменский остался в составе партийного руководства.

Далее ряд пертурбаций, причем достаточно скандальных, произошел в реготделении КПРФ. Летом со своей должности под формальным предлогом оказался выдавлен лидер коммунистов Калининского района Алексей Манохин, впоследствии выдвинувшийся в депутаты Заксобрания от реготделения «Родины». В конце ноября практически по тому же сценарию обком партии избавился от первого секретаря Первомайского районного отделения партии Елены Ивановой. Напомним, что подобный сценарий был реализован пятью годами ранее в отношении предшественников Манохина и Ивановой — Сергея Криворотова и Аркадия Табакова.

Ближе к концу года изменения со знаком «минус» затронули и реготделение ЛДПР: из партии вышел действующий депутат Госдумы Дмитрий Савельев, который, по предварительной информации, может избраться в следующий парламентский созыв уже от «Единой России».

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