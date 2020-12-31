Рекламодателям

Кого потеряли, кого обрели?

  • 31/12/2020, 15:40
Автор: Евгения Серёгина
Какими знаковыми кадровыми перестановками запомнился коронавирусный год Новосибирской области.

Новости Новосибирска

Федеральные структуры

Одно из первых кадровых назначений 2020 года в федеральных структурах Новосибирской области связано с прокуратурой. 18 марта транспортным прокурором Новосибирской области назначена Мария Демидова, ранее работавшая в должности хабаровского транспортного прокурора Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Буквально на следующий день, 19 марта, нового начальника обрело Следственное управление ГУ МВД по Новосибирской области. На эту должность был назначен полковник Дмитрий Ходаков, до этого он был исполняющим обязанности начальника после освобождения от должности Андрея Неупокоева. Наиболее масштабное событие в полицейских рядах, произошло несколькими неделями позже, 24 апреля, когда подал в отставку начальник ГУ МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов. Незадолго до этого возглавляемое Стерликовым ведомство оказалось в центре скандала. В соцсети попали несколько аудиосообщений от сотрудницы полиции ее подчиненным с директивами по «отлову» нарушителей режима самоизоляции и планом не менее десяти нарушителей в день. 2 июня Стерликова в должности начальника ГУ МВД Новосибирской области сменил генерал-майор Андрей Кульков, ранее руководивший ГУ МВД Республики Хакасия.

В конце июля генерал-лейтенант Евгений Марков был назначен командующим Сибирским округом войск Нацгвардии РФ. А в начале октября жителям области представили нового военкома — Евгения Кудрявцева.

Еще один блок изменений, произошедших практически одновременно в начале июля, связан с таможней. Сибирскую таможню возглавил экс-руководитель выборгской таможни Александр Ястребов. Прежний начальник СТУ Константин Козлов был назначен представителем ФТС России в Республике Абхазия. Начальником новосибирской таможни стал Сергей Авдеев, ранее руководивший хакасской таможней. Он сменил Валерия Гукова, переведенного на должность начальника карельской таможни.

В гражданской среде изменения коснулись полпреда президента в СФО, чьим помощником 7 апреля был назначен Роман Аничин, ранее возглавлявший ГБУ Москвы «Многофункциональный миграционный центр». В настоящее время в полпредстве Аничин координирует деятельность казначейства и занимается миграционной политикой.

Областное правительство

Одна из первых перестановок в областном правительстве связана с отставкой в начале февраля вице-губернатора Андрея Жукова, возглавившего подразделение Росавтодора в Краснодарском крае. Позднее, 8 июля, на его место назначена экс-депутат Госдумы Ирина Мануйлова, которая курирует вопросы, связанные с организацией форума «Технопром», а также вопросы культуры, искусства, научно-технологической политики.

В это же время, в июле, губернатор перераспределил полномочия и некоторых других заместителей. Первому вице-губернатору Юрию Петухову в полномочия добавили охрану здоровья, лекарственное обеспечение, информационный комплекс, реестр нормативно правовых актов, оказание гражданам юридической помощи, деятельность мировых судей, в конце ноября его же назначили ответственным за цифровизацию. Министр региональной политики Игорь Яковлев теперь подчиняется непосредственно губернатору, отвечает за взаимодействие с органами власти, общественными, религиозными, национальными организациями. В ведение вице-губернатора Сергея Нелюбова отошли все полномочия, связанные с реализацией нацпроектов «Образование» и «Демография». В этот же день определили нескольких новых министров. Министром экономического развития уже без приставки и.о. стал Лев Решетников, министром культуры — уже ранее работавшая в этой должности Наталья Ярославцева. Стоит напомнить, что после увольнения предшественников обоих министров — Ольги Молчановой и Игоря Решетникова — ведомства длительное время оставались «безголовыми». В августе произошло еще одно знаковое возвращение в культурной сфере театр «Глобус» вновь возглавила Татьяна Людмилина, уволенная в бытность Решетникова главой регионального Минкульта.

Также летом, 8 июня, начальником управления международных связей правительства региона назначен Игорь Коньшин.

Еще одно изменение регионального уровня касается Россельхознадзора по Новосибирской области, которое в конце мая возглавил экс-глава Краснозерского района Александр Баев.

Мэрия

На муниципальном уровне сразу три назначения пришлись на начало года. 13 января начальником департамента по чрезвычайным ситуациям назначен Сергей Куценко, ранее служивший в МВД и внутренних войсках РФ. Ранее эту должность занимал Александр Ерохин.

Через несколько дней, 16 января, произошли еще два назначения. Начальником управления по демографической политике стал экс-директор «Муниципальной аптечной сети» Владимир Машанов. А новую структуру мэрии — Управление по благоустройству общественных пространств (УБОП) — возглавил замначальника управления культуры Вадим Полищук.

Что касается общественных пространств, то еще одно изменение произошло в конце августа — «Горзеленхоз» возглавила специалист из Томска Наталья Цветкова, сменившая в этой должности Екатерину Пойкину. Примечательно, что во время назначения Цветкова проходила фигурантом уголовного дела, расследуемого СУ СК РФ по Томской области. Чиновницу подозревали в превышении должностных полномочий и сокрытии незаконного уничтожения деревьев на территории городского общественного пространства частной организацией.

Следующие кадровые изменения произошли только после выборов в сентябре 2020 года и касались ближайшего окружения главы города. Список советников мэра на постоянной основе пополнил бывший вице-спикер горсовета Ренат Сулейманов, проигравший выборы на своем округе в Центральном районе лидеру новосибирских «навальнистов» Сергею Бойко. Заступив на новую должность, Сулейманов «подвинул» своего однопартийца, экс-депутата заксобрания Сергея Клестова. Впоследствии в связи с изменениями федерального законодательства произошел окончательный исход советников, должности которых были упразднены. Однако фактически мэр «распрощался» с советниками, работающими на общественных началах. Что касается «штатников», к которым, помимо упомянутого Сулейманова, относились экс-депутат заксобрания Андрей Жирнов и экс-депутат горсовета Иван Конобеев, то их перевели в статус «главных экспертов».

Ближе к концу года, в начале декабря, о своем уходе с должности объявил начальник отдела архитектуры Виталий Столбов. Поводом для ухода чиновника послужила напряженная ситуация с генпланом и непростые отношения с «высшим командным составом» мэрии. Что касается архитектурно-строительной отрасли в целом, то в отношении двух чиновников отрасли были возбуждены и расследуются уголовные дела главы комитета по информации и рекламе Дмитрия Лобыни и начальника управления по жилищным вопросам Дениса Ковалева.

Заксобрание

По результатам выборов депутатов заксобрания в сентябре 2020 года политический состав областного парламента пополнился новыми политическими партиями «Пенсионеры за социальную справедливость» и «Новые люди». В настоящий момент в составе Заксобрания работают 44 единоросса, 13 коммунистов, 5 либерал-демократов, 2 «справоросса», 2 «пенсионера», 3 «новых людей», 5 самовыдвиженцев. В шестом созыве 50 из 76 депутатов числились во фракции ЕР. В КПРФ — 17. По 4 — от ЛДПР и «Справедливой России», 1 представлял «Гражданскую платформу».

По итогам первой сессии руководство фактически не поменялось. Председателем Заксобрания снова был избран Андрей Шимкив («Единая Россия»), его заместителями — Андрей Панферов («Единая Россия»), Валерий Ильенко («Единая Россия»), Владимир Карпов (КПРФ), Анатолий Кубанов («Справедливая Россия») и впервые — Наталья Красовская (ЛДПР). Председатели комитетов, как уже сообщалось, изначально были избраны практически те же, что и в прошлом созыве. Однако после вмешательства прокуратуры, разглядевший в этом возможный конфликт интересов, их просто перетасовали, чтобы представитель аграрной отрасли, к примеру, не возглавлял аграрный комитет, транспортник — транспортный и т.д.

В ходе работы нового созыва был создан ряд постоянно действующих комиссий — по экологии и по взаимодействию с правоохранительными органами — под руководством Александра Шпикельмана и Владимира Лаптева (оба — «Единая Россия»).

Стоит отметить, что и после избрания текущего созыва произошло изменение в качественном составе депутатов. Место ушедшего в Совет Федерации экс-депутата Госдумы Александра Карелина решением реготделения «Единой России» занял директор СК ООО «Армада» Павел Кива, выдвинутый по партийному списку в составе территориальной группы №11.

Горсовет

Еще с начала года шли бурные дискуссии между представителями различных политических партий и общественных объединений о том, каким будет новый созыв горсовета Новосибирска — сохранится ли смешанная система формирования совета из одномандатников и партийных списочников или будут избраны исключительно одномандатники. Победил второй вариант.

По результатам выборов в текущем созыве работают 27 единороссов, 8 коммунистов, 5 либерал-демократов и 10 независимых депутатов, из которых 4 представляют избирательную коалицию «Новосибирск 2020», 3 — избирательное объединение «Лига эффективности», еще 3 не входят ни в какие депутатские объединения.

Председателем горсовета при поддержке депутатов от «Единой России» и КПРФ избран Дмитрий Асанцев.

Статус вице-спикера сохранил Евгений Яковенко («Единая Россия»), несмотря на то, что при формировании горсовета Новосибирска уже шли судебные процессы по иску основного противника Яковенко Вячеслава Якименко с требованием аннулировать результаты выборов на одном из участков. Напомним, что голосование курсантов института войск Нацгвардии на избирательном участке в Октябрьском районе дало перевес в пользу Яковенко, по результатам голосования на всех остальных участках округа лидировал Якименко. По мнению стороны истца, не все курсанты имели прописку на данном округе и, соответственно, право участвовать в выборах депутата горсовета. Иными словами, само депутатство Яковенко к моменту его выдвижения в вице-спикеры было (да и до сих пор остается) под вопросом, с юридической точки зрения.

Вторым вице-спикером стал экс-председатель постоянной комиссии по социальной политике Николай Тямин («Единая Россия»), который сменил своего однопартийца Юрия Зарубина, не участвовавшего в выборах.

Третьим вице-спикером стал экс-председатель комиссии горсовета по наказам избирателей Антон Тыртышный (КПРФ).

Что касается председателей постоянных комиссий, то эти посты оказались распределены исключительно между представителями «Единой России» и КПРФ, вопреки предложениям депутатов от несистемной оппозиции. Одна из комиссий — по научно-производственному развитию и предпринимательству — некоторое время оставалась в подвешенном состоянии. Вместо заранее согласованной КПРФ и ЕР кандидатуры Андрея Любавского (КПРФ), на пост председателя комиссии был вначале предложен единоросс Павел Чернышев. Большинством голосов сессии это решение утверждено не было. После ряда переговоров между основными политическими игроками комиссию все же возглавил Любавский.

Районы области

В конце марта вакантным стал пост главы Коченевского района — ушел в отставку Андрей Новоторженцев. В начале апреля эту должность занял первый замглавы Евгений Антипов.

В сентябре досрочно сложил полномочия глава Барабинского района Евгений Бессонов. Похже главой района стал первый заместитель Игорь Кутепов.

В конце ноября были определены главы Болотнинского и Мошковского районов — Сергей Субботин и Олег Королев. Теперь уже бывший глава Болотнинского района Виктор Франк возглавил районный совет. Главой Краснозерского района стала экс-замглавы Оксана Семенова.

В 2021 году предстоит определить главу Усть-Таркского района вместо Александра Турлакова, ушедшего из жизни 7 декабря .

 Районы города

В начале марта жителям Дзержинского района представили нового главу — экс-директора завода «Электроагрегат» Александра Рудских. Его предшественник Сергей Жиров ушел на должность гендиректора АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов».

В начале декабря власть сменилась и в Октябрьском районе. Ушел в отставку глава района Петр Прокудин. Его обязанности в настоящее время исполняет бывший руководитель отдела капитального строительства и инженерного обеспечения мэрии Новосибирска Александр Колмаков. Ранее администрацию покинул замглавы Александр Мухарыцин, избравшийся в городской совет как самовыдвиженец, но позже вступивший во фракцию «Единая Россия».

Политические партии

Первой из политических партий изменения затронули «Партию дела», реготделение которой в начале февраля возглавил экс-депутат горсовета от «Единой России» Андрей Андрейченко, уже покинувший ряды единороссов. Экс-руководитель реготделения Михаил Остроменский остался в составе партийного руководства.

Далее ряд пертурбаций, причем достаточно скандальных, произошел в реготделении КПРФ. Летом со своей должности под формальным предлогом оказался выдавлен лидер коммунистов Калининского района Алексей Манохин, впоследствии выдвинувшийся в депутаты Заксобрания от реготделения «Родины». В конце ноября практически по тому же сценарию обком партии избавился от первого секретаря Первомайского районного отделения партии Елены Ивановой. Напомним, что подобный сценарий был реализован пятью годами ранее в отношении предшественников Манохина и Ивановой — Сергея Криворотова и Аркадия Табакова.

Ближе к концу года изменения со знаком «минус» затронули и реготделение ЛДПР: из партии вышел действующий депутат Госдумы Дмитрий Савельев, который, по предварительной информации, может избраться в следующий парламентский созыв уже от «Единой России».

Базовое фото: pixabay.com, автор- geralt

1 912
Точка зрения
Тренды на рынке ипотеки 2020

Тренды на рынке ипотеки-2020

Для дальнейшего снижения ставок по ипотеке в ближайшие месяцы предпосылок нет.

Акцент на онлайн

Объемы кредитования уже в июне вышли на уровень 2019 года.
Яна Невская, директор бара GUEVARA

В 2020 году никто так и не захотел выстраивать с нами диалог

В результате количество подпольных вечеринок в городе постоянно увеличивается и будет продолжать…
Голубев Денис, управляющий Сибирским филиалом ПСБ:

Мы наблюдаем рост продаж в сегменте малого и среднего бизнеса

Компании, которые весной приостановили развитие, сейчас начинают возвращаться к своим инвестпрограммам.
Спрос восстанавливается

Спрос восстанавливается

Самое значительное влияние пандемии — стремительный рост доли онлайн-выдач.
Михаил Задорнов, президент, председатель правления банка «Открытие»

Мы проходим кризис гораздо лучше, чем ожидали

Прибыль банковского сектора снизится не более чем на треть, по сравнению с…

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Декабрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

×
Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

×
Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

×
Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

×
Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

×
Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

×
Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

×
Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

×
Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

×
Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

×
Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

×
Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

×
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

×
Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

×
Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

×
Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

×
Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

×
ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

×
Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Извините! Страница пока в разработке!

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Верховенство российского права

Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

×
Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

×
Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

×
Закрепление роли Госсовета

Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

×
Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

×
Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

×
Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

×
Наверх в Новости Новосибирска