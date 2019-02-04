Эксперты прогнозируют рост отечественного рынка акций

— Индекс МосБиржи поднялся с 2498,23 п. до 2521,70 п., а РТС — с 1192,02 п. до 1211,23 п. Пара EUR-USD поднялась с $1,1416 до $1,1459. USD-RUB упала с 66,00 до 65,51, а EUR-RUB с 75,32 до 75,08. Нефть Brent подорожала с $61,64 до $62,75. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 2664,76 п. до 2706,53 п.

Январь завершился на достаточно позитивной ноте, но уже старт февраля показал, что на рынке достаточно вопросов, которые могут усложнить жизнь инвесторам. Переговоры США и КНР по торговым вопросам пока приносят лишь надежды, а не конкретные результаты. Вполне вероятно, что к началу марта эти самые конкретные результаты так и не появятся, а сторонам понадобится больше времени, чтобы свести свои позиции к общему знаменателю. Во всяком случае, текущие барьерные тарифы США пока никоим образом не сократили дисбаланс в торговле между двумя странами. Впрочем, речь и прежде велась не о том, чтобы каким-то способом исправить торговый перекос. США в большей степени требуют от КНР доступа на свой огромный рынок финансовых услуг, а остальное это лишь повод. На рынке нефти ситуация также не отличается определённостью. США ограничили возможность поставок нефти из Венесуэлы, что поддержало котировки «чёрного золота». Необходимость этого шага становится очевидной, когда рассматриваешь динамику американских активных буровых. Похоже, что цена барреля в диапазоне $50-55 мало устраивает местных нефтяников, если они периодически сокращают объёмы буровых работ. На отечественном рынке пока всё спокойно и рублёвый индекс МосБиржи регулярно обновляет исторические максимумы. Однако делает он это в большей степени за счёт средств местных инвесторов и репатриации капитала. Благодаря этому отечественная валюта смотрится вполне сильной, а также легко пережила увеличение закупок валюты в рамках бюджетного правила. Естественно, что смягчение риторики ФРС также помогло, но необходимость этого мы прогнозировали с высокой долей вероятности благодаря изучению поступающей статистики за последние недели.

На текущей неделе на Востоке отмечают китайский Новый год. Соответственно, уже в понедельник не будут работать рынки Китая и Гонконга, а в Сингапуре состоится ранее закрытие. Великобритания в этот день опубликует статистику деловой активности в строительстве. В еврозоне выйдет статистика цен производителей. Ожидается, что рост показателя замедлился до 3,2% в декабре по сравнению с 4,0% в ноябре. В месячном выражении цены производителей могли упасть на -0,7%. В США уточнят данные по промышленным заказам за ноябрь. В России ожидается публикация данных по ВВП за IV квартал. «ФосАгро» проведёт дивидендную отсечку (72 рублей на акцию). «Аэрофлот» отчитается по РСБУ за 2018 год. Московская биржа сообщит статистику по операциям за январь.

Гонконг, Китай и Сингапур продолжат отдыхать во вторник. Ночью выступит глава ФРБ Кливленда Л. Мейстер. Резервный банк Австралии, скорее всего, сохранит ставку на уровне 1,5%. В Европе, как, впрочем, и в других работающих странах, выйдут индексы деловой активности в сфере услуг и сводные индикаторы. Кроме того, в еврозоне появится статистика розничных продаж, которые могли упасть за декабрь на 1,5%. В США, кроме индикаторов деловой активности от Markit, выйдет индикатор ISM в сфере услуг. В России «ФосАгро» сообщит операционные результаты за IV квартал. Отчёты по МСФО предоставят «Северсталь», «Роснефть». Совет директоров «Газпром» примет решение по оптимизации инвестиционной программы на 2019 год.

Среду Гонконг, Китай и Сингапур продолжат отдыхать, но к ним ещё присоединится Новая Зеландия с Днём Вайтанги. В США выйдет статистика от API по запасам нефти. Далее в Германии появятся данные по производственным заказам. Предположительно, в США могут опубликовать большой блок статистики, который откладывался из-за урезанного финансирования правительства. Возможно, что рынок изучит данные по заказам на товары длительного пользования, ценам потребления и ВВП за IV квартал. Кроме того, выйдет отчёт по новым строительствам и разрешениям на них. На среду также запланирован отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов в США. В России опубликуют статистику по инфляции за январь. Ожидается, что показатель разгонится до 5,2% с 4,3% в декабре. «ЭНЕЛ России» проведёт день аналитика и инвестора.

Гонконг и Китай продолжат праздновать новый год по лунному календарю в четверг. Новая Зеландия сообщит о состоянии рынка труда в IV квартале. Ожидается рост безработицы до 4,1% с 3,9% в III квартале. Ночью также выступят представитель ФРС Р. Кворлс, а также председатель ФРС Дж. Пауэлл. Японский индекс опережающих экономических индикаторов мог снизиться в декабре на 0,6%. Германия может сообщить о падении экспорта и импорта в декабре, а также о незначительном росте промышленного производства. В ЕС опубликуют экономические прогнозы. Банк Англии, скорее всего, единогласно проголосует за сохранение ставки на уровне 0,75%. В США ожидается традиционная еженедельная статистика по первичным обращениям за пособием по безработице. В России финансовую отчётность по МСФО предоставят «ММК» и «НЛМК», а Сбербанк отчитается по РСБУ за январь. «Магнит» предоставит неаудированную отчётность по МСФО за 2018 год.

В пятницу Китай всё ещё будет отдыхать, но в торги включается Гонконг. Ночью выступит глава ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард. Франция и Италия опубликуют данные по промышленному производству. Вечерний отрезок на рынках будет довольно спокойным. Можно лишь обратить внимание на канадскую безработицу, которая могла вырасти в январе до 5,7% с 5,6% в декабре. Подведёт итог дня отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России ЦБ РФ проведёт заседание по ставке, которую предположительно оставит без изменения на уровне 7,75%, если, конечно, январская инфляция не превысит прогнозные значения.

Новый день в Азии начался преимущественно ростом. Впрочем, активность перед новым годом по лунному календарю была низкой. Тем не менее инвесторы обвалили бумаги Sony Corp. на 8% после снижения корпоративного прогноза по выручке. Китайский PMI в сфере услуг от Caixin снизился в январе до 53,6 п. с 53,9 п. Пока в Китае статистика слабеет, американская продолжает усиливать доллар. Как известно, в январе американская экономика создала 304 тыс. новых рабочих мест. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США была на уровне 2,69%, хотя на неделе опускалась почти до 2,60%. К 8:40 мск Nikkei 225 — 20870,12 п. (+0,39%), Hang Seng — 27990,21 п. (+0,21%).

Нефть начала новую неделю нейтрально. Впрочем, в конце прошлой пятидневки состоялся неплохой рост благодаря сильным данным по рынку труда и собственной отраслевой статистике. Согласно информации Baker Hughes, американские компании сократили число активных нефтяных буровых за прошлую неделю на 15 штук до 847 единиц. Соответственно, мы можем говорить, что цены ниже $55 за баррель WTI как минимум не способствуют расширению производства. По данным Reuters, производство в РФ сократилось в январе до 11,38 млн баррелей в сутки, что на 35 тыс. баррелей меньше, чем в октябре 2018 года. Это меньше, чем предусмотрено планом сокращения в рамках нового соглашения OPEC+, но показывает начало самих сокращений. Резервы SPDR Gold Trust увеличились за прошедшую неделю с 809,76 тонн до 817,40 тонн. К 9:00 мск Brent — $62,71 (-0,06%), WTI — $55,13 (-0,24%), золото — $1317,2 (-0,37%), медь — $6086,98 (-0,43%), никель — $12670 (+0,08%), палладий — $1315,8 (+0,17%), платина — $823,6 (-0,37%).

Индекс доллара подрастал на 0,13% до 95,425 п. К 9:00 мск EUR-USD — $1,144 (-0,1%), GBP-USD — $1,307 (-0,05%), USD-JPY – 109,75 (+0,24%).

Российский рынок провёл очередную неделю в режиме роста, обновив свой исторический максимум. Уже пару месяцев внешнее санкционное давление не усиливается, а снятие ограничений с активов О. Дерепаски вовсе можно рассматривать в качестве позитива. Надежды на прогресс переговоров США и КНР также вселяют определённую уверенность за будущий спрос на сырьевые и промышленные товары. Соответственно, у отечественного рынка больше поводов для повышения, чем для падения, хотя некоторая перекупленность уже присутствует на графике индекса МосБиржи. Вероятно, что текущую неделю индекс проведёт в диапазоне 2500-2550 пунктов. Рубль спокойно пережил увеличение объёмов закупки валюты в рамках бюджетного правила, но для него многое станет ясным, когда выйдет январская статистика по инфляции, на основе которой будет действовать ЦБ РФ.

Фото: пресс-служба банка