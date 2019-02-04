Маленькому Роману требуются деньги на лечение

У семилетнего Ромы Шушпанникова митохондриальная миопатия. Это термин, объединяющий группу заболеваний, которые в большинстве случаев поражают мышцы.

— При рождении сын не закричал, трое суток находился в реанимации, при выписке был очень слаб. Дома Рома плохо и мало ел, почти не спал, вяло двигал ручками и ножками, к трем месяцам не держал голову. Мы проходили обследования, но врачи долго не могли определить, в чем причина неврологических нарушений, — рассказывает мама Ромы Ольга Шушпанникова.

Мама пыталась помочь Роме: возила его на курсы массажа, лечебную физкультуру, в бассейн, на физиопроцедуры, занятия с психологом и логопедом.

— Постепенно Рома научился переворачиваться, ползать, сидеть. Только в шесть лет сыну поставили точный диагноз: митохондриальная миопатия – при этом заболевании прогрессирует мышечная слабость. Интеллектуально Рома развивается по возрасту, любит рисовать и лепить из глины, его работы оцениваются высшими наградами на различных конкурсах. Кроме того, сын мечтает выучить немецкий язык, — говорит Ольга.

Сейчас роме необходимо пройти курс реабилитации – он не может ходить, сидит лишь с поддержкой.

— Роман нуждается в восстановительном лечении. Мы постараемся уменьшить напряжение в плечевом поясе, развить навыки балансирования руками и переноса веса тела с ноги на ногу, научить мальчика ходить с «крабами» – четырехопорными тростями, — говорит невролог-реабилитолог Центра семейной медицины Оксана Тасенкова (Новосибирск).

По данным Русфонда стоимость курса лечения 170 562 руб. Самостоятельно оплатить его мама Ромы не в состоянии и просит помощи.

— Курс лечения стоит очень дорого, мне не собрать такую сумму. Я не работаю, занимаюсь сыном, живем на Ромину пенсию по инвалидности и небольшие алименты бывшего мужа. Помогите, пожалуйста! Главная моя мечта – увидеть, как Рома самостоятельно делает свои первые шаги, — говорит Ольга.

Помочь Роману можно по ссылке.

Фото из архива семьи