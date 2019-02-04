Финразведка вернула в бюджет более 1 млрд рублей

Росфинмониторинг сохранил порядка 9 млрд. руб. (из них 4,4 млрд. руб. – бюджетные средства), в т.ч.: арестовано имущество на сумму 6 млрд. руб., стоимость имущества подлежащего конфискации по решениям судов – 2,6 млрд. руб, сообщили в пресс-службе ведомства, ссылаясь на руководителя МРУ Росфимониторинга по Сибирскому федеральному округу Андрея Долбню.

По его словам, сумма возвращенных средств составила – 1,5 млрд. руб. (из них 1,1 млрд. руб. – бюджетные средства), в т.ч.: взыскано налогов на сумму 494 млн. руб., добровольно погашен ущерб на сумму 643 млн. руб., возмещен ущерб по решениям судов на сумму 320 млн. руб. По 31 иску, судами учтена информация управления, и принято решение об отказе в удовлетворении требований на сумму более 5,5 млрд. рублей. По материалам управления в 2018 году было возбуждено 12 уголовных дел, связанных с финансированием терроризма, вынесено 4 обвинительных приговора.

Фото: пресс-служба МРУ Росфимониторинга по Сибирскому федеральному округу