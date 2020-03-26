В Новосибирске организаторы незаконных азартных игр предстанут перед судом

Следственным отделом по Ленинскому району г. Новосибирска следственного управления СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению восьми лиц в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенное организованной группой), сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

По данным следствия, с 2018 года обвиняемые с целью получения незаконного дохода организовали в нежилом помещении площадью 170 кв.м., расположенного в цокольном этаже дома № 51 по ул. ул. проспект Карла Маркса, деятельность игорного заведения вне игорной зоны с использованием игрового электронного оборудования с материальным выигрышем.

Отмечается, что в осуществление незаконной деятельности в преступную группу было вовлечено 8 человек, у каждого из которых была своя роль в преступной деятельности, начиная от конспирации игорной деятельности и заканчивая подысканием новых участников преступной группы.

— До апреля 2019 года участники азартной игры приходили в игорное заведение, где передавали администратору игрового клуба денежные средства за игру, администратор в свою очередь при помощи специальных ключей выставляла количество игровых кредитов (баллов), соответствующее уплаченной игроком сумме, в случае выигрыша выдавала денежные средства игроку. Суть игры заключалась в том, что нужно было собрать комбинацию из одинаковых картинок, которые выпадают случайным образом после нажатия игроком кнопки на игровом автомате. Если комбинация собиралась – баллы начисляются (выигрываешь), нет – баллы сгорают (проигрываешь), — говорится в сообщении.

В случае выигрыша по окончании азартной игры, участники обращались к администратору игрового клуба, которые выдавали им выигрыш в денежных средствах, равных указанному на мониторе игрового оборудования количеству выигранных баллов. Денежные средства, полученные от посетителей игорного заведения, являлись доходом от использования игрового оборудования.

В пресс-службе подчеркнули, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемым будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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