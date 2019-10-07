Эксперты рассказали, как распознать нелегального кредитора

Но вместе с тем острой остается проблема присутствия на рынке теневых игроков и мошенников. Как распознать нелегального кредитора и о чем нужно знать заемщикам, чтобы не стать жертвой финансового мошенничества, рассказывают эксперты компании «Ваш инвестор».

Если кредитор работает нелегально, то самым простым способом его разоблачения для заемщика будет информация из государственного реестра микрофинансовых организаций (МФО). Этот реестр размещен в открытом доступе на сайте Банка России. Любое МФО, работающее на территории России легально, должно состоять в данном реестре и иметь соответствующее свидетельство. Это является гарантом того, что компания действует в рамках закона, а интересы заемщика защищаются государством. Дополнительные инструменты проверки – наличие официального сайта у компании с регулярно обновляющейся информацией, с размещенными на сайте официальными документами, тарифами и условиями всех действующих продуктов.

Важно, чтобы договор, который подписывается между заемщиком и компанией, был абсолютно понятным и прозрачным, с четко прописанной процентной ставкой, размером платежей и прочими условиями. В соответствии с законом в договоре займа должны быть прописаны все условия, определяющие его стоимость, а процентная ставка и размер переплаты выделяются в рамку на специально отведенном месте.

Признаком того, что МФО работает нелегально является и то, что его представитель просит клиента оплатить комиссию за рассмотрение заявки, внести предоплату, перечислить деньги на какой-либо счет или карту.

МФО, работающие в правовом поле, никогда не делают адресных предложений о выдаче займов, например, через социальные сети. Представители легальных МФО просто не работают в таком формате. Рассмотрение заявки о выдаче займа – это бесплатная услуга и денежного вознаграждения за эту услугу не полагается.

Стоит насторожиться, если какое-либо лицо предлагает заём от имени действующей микрофинансовой организации, показывает соответствующие документы и разрешения на действия от имени этой организации, но при это все предложения поступают не через официальные каналы связи, а через каналы, не принадлежащие данной организации. Это распространенная схема мошенничества, действующая в сети Интернет, и, в частности, в социальных сетях. Если заемщик столкнулся с подобной ситуацией, то ни в коем случае нельзя перечислять деньги неизвестным лицам – это мошенники. Кроме того, чтобы убедиться, является ли то или иное лицо сотрудником, партнером или официальным представителем микрофинансовой организации, нужно обязательно позвонить в компанию и уточнить данную информацию.

«Велика вероятность того, что в ближайшее время при ужесточении регулирования и высоком спросе на микрозаймы большинство мелких и средних игроков рынка уйдут в серую зону. Нелегальные кредиторы опасны как для самих заемщиков, так и для легальных игроков рынка. Заемщики в первую очередь несут финансовые потери, перечисляя свои средства мошенникам. Для легальных МФО главная опасность – это репутационные риски. Ведь если мошенники действуют, используя имя легального игрока рынка, то весь негатив от последствий их деятельности переносится на эту микрофинансовую организацию и крайне отрицательно отражается на репутации. Поэтому мы считаем, что для развития рынка и его оздоровления вопросам финансовой грамотности населения нужно уделять большое внимание», – прокомментировал Борис Комендантов.

Справка: ООО МКК «Ваш инвестор» предоставляет займы под залог автотранспорта частным лицам и представителям бизнеса. На текущий момент компания представлена в 12 городах России – Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Кемерово, Барнаул, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Самара, Тольятти, Ростов-на-Дону и Краснодар. В 2019 году компания «Ваш инвестор» вошла в топ-7 компаний сегмента займов под залог (по данным НРА) и была признана «Лучшей микрофинансовой организацией» по итогам XV ежегодной премии имени П. А. Столыпина в области экономики и финансов журнала «Банковское Дело». Подробнее о компании на vashinvestor.ru.