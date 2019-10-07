В регионе усовершенствован порядок предоставления сведений о доходах лиц, замещающих муниципальные должности

Правительство Новосибирской области одобрило ряд изменений в порядок предоставления сведений о доходах, расходах и об имуществе лиц, замещающих муниципальные должности, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как подчеркнула и.о. руководителя департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Раиса Мифтахутдинова, проект закона разработан в целях создания в Новосибирской области механизмов реализации федеральных законов № 228-ФЗ и № 251-ФЗ, подписанных президентом РФ 26.07.2019 и вступивших в силу 06.08.2019, а также в целях совершенствования порядка подачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, претендующими на должности главы местной администрации по контракту, муниципальные должности, и замещающими эти должности.

Федеральным законодательством депутаты сельских поселений, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, освобождены от обязанности ежегодно представлять такие сведения, если не совершали сделок, предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Если депутатом такие сделки не совершались, на него возлагается обязанность сообщить об этом высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации. Также сельские депутаты обязаны будут продекларировать свои доходы и расходы в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления полномочий на постоянной основе.

Порядок подачи уведомлений и декларирования доходов сельскими депутатами будет определен областным законом.

Отмечается, что в развитие федеральных норм законом Новосибирской области определяются основания, сроки и порядок применения к депутатам, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления мер ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по декларированию доходов в случае, если представлены недостоверные или неполные сведения, а искажение этих сведений является несущественным; устанавливаются гарантии объективного и всестороннего рассмотрения данного вопроса представительным органом муниципального образования.

В числе других изменений предлагается установить единый порядок предоставления как справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного порядка, так и уведомлений об отсутствии крупных сделок – в орган Новосибирской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений непосредственно либо через должностное лицо соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования Новосибирской области, уполномоченное на их предоставление. Кроме того, предлагается установить, что сведения о доходах представляются претендентами на должности – на бумажном носителе, а лицами, замещающими должности, – также и на электронном носителе, что соответствует требованиям Указа Президента РФ от 23.06.2014 года № 460 к форме справки о доходах.

Проект закона будет внесен на рассмотрение в Законодательное Собрание Новосибирской области.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области