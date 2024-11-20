Эксперты «Россети Новосибирск» отметили рост активности со стороны мошенников

Ранее аферисты стремились получить доступ к личному кабинету на портале «Госуслуги», а теперь — требуют установки определенного приложения. Якобы это упростит процесс подтверждения времени визита представителей энергоснабжающей компании, позволит получить скидку на услуги или восстановить «упущенную» очередь на замену счетчика. Однако в действительности такое приложение, скорее всего, предназначено для сбора персональной информации и данных о платежах потребителей.

Специалисты «Россети Новосибирск» подготовили специальную памятку для обеспечения безопасности жителей Новосибирской области о том, как правильно взаимодействовать в процессе замены счетчиков и каких мер предосторожности необходимо придерживаться, чтобы не попасть под влияние мошенников. Важно запомнить, что замена учётных приборов, инициируемая сетевыми компаниями, осуществляется безвозмездно для потребителей. Для этого не нужно устанавливать никакие приложения, переходить по подозрительным ссылкам в интернете или сообщать коды доступа из СМС.

Энергетики проводят установку счетчиков в следующих ситуациях:

– если счетчик вышел из строя;

– более двух раз был отказ в доступе к прибору для проверки;

– истек срок межповерочной проверки или срок эксплуатации;

– отсутствует счетчик;

– первичное подключение к электросетям в рамках технических условий.

В таких случаях потребителю отправляется уведомление о предполагаемой дате работ, которое можно изменить по согласованию с энергетиками. Уведомление будет направлено сотрудником компании онлайн с домена @eseti.ru на почту, указанную в договоре на энергоснабжение, или получено заказным письмом через почту России.

Также потребитель может обратиться к сетевой компании для замены неисправного счетчика или получения дополнительных платных услуг, таких как опломбировка или перенос счетчика. Заявку можно подать через форму «Учет и качество электроэнергии» на сайте или письмом на адрес info@eseti.ru. Сроки выполнения заявок зависят от вида работ и могут составлять от 30 дней до полугода.

Если к вам обращаются подозрительные лица с предложением проверить или заменить счетчики, обязательно проверьте документы. В случае сомнений прекратите общение и свяжитесь с горячей линией: 8-800-234-56-70 или оставьте сообщение на автоответчике телефона доверия: 8 (383) 289-41-00.