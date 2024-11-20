В 2025 году лимит дохода для самозанятых могут увеличить до 3,6 млн рублей

В Госдуму внесен законопроект о повышении лимита ежегодного дохода для самозанятых. Документ размещен в электронной базе палаты.

Авторы инициативы предлагают повысить планку до 3,6 млн рублей в 2025 году, и в последующие три года последовательно довести ее до 4,2 млн рублей.

Максимальная сумма ежегодного дохода, позволяющая использовать преимущества льготного налогового режима, была установлена в 2019 году. Она была установлена на уровне 2,4 млн рублей и с тех пор не менялась.

— Инфляция с 2019 по 2024 годы оказалась значительно более высокой, чем изначально было заложено в прогнозах социально-экономического развития страны. Согласно данным Росстата, инфляция за этот период составила 51%, то есть цены на товары и услуги за этот период увеличились более чем в 1,5 раза, — отмечается в пояснительной записке.

Законодатели подчеркивают, что доход многих самозанятых уже давно превышает установленный предельный лимит.

— С целью сохранения права на применение специального налогового режима многие самозанятые пытаются скрыть свой доход, то есть уходят в «теневую» экономику, что, в свою очередь, приводит к снижению доходов бюджетов за счет уменьшения поступления налогов, — уверены авторы законопроекта.

Предполагается, что повышение лимита позволит сократить количество теневых сделок, повысит доходы бюджета и привлекательность формата самозанятых в целом.

На конец июля 2024 года в Новосибирской области насчитывалось 240 437 самозанятых — из них 229 174 физлица и 11 263 ИП, работающих на налоге на профессиональный доход (НПД). Об этом сообщил центр «Мой бизнес» со ссылкой на статистику регионального ФНС. Для сравнения, на начало 2024 года в области было 200 188 самозанятых (из них 190 908 физлиц).

В 2024 году минимальный размер страховых взносов для самозанятых составляет 50 798,88 рублей. Эта сумма эквивалентна одному году страхового стажа и 1,0365 пенсионному коэффициенту. Максимальный размер добровольного взноса равен 406 391,04 рублям.

Ранее редакция сообщала, что самозанятым добавят взносы на больничный. Пока в виде эксперимента, но в перспективе этот взнос может стать обязательным.