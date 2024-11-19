Эксперты рынка МФО оценили перспективу запрета выдачи займов безработным

Новый запрет

Депутаты ЛДПР предложили запретить микрофинансовым организациям выдавать займы безработным гражданам и людям без непрерывного стажа сроком в год. Нормы предлагается ввести в силу с 1 марта 2025 года. Авторы проекта утверждают, что данная мера позволит выдавать займы только платежеспособным россиянам, а молодых людей без постоянного дохода убережет от крупных долговых обязательств. Изменения планируется внести в статью 12 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

— Проблемы, когда молодые люди в возрасте 18-19 лет берут микрозаймы, действительно есть, — отмечал в соцсетях инициатор принятия законопроекта, замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов. — Как правило, такие заемщики нигде не работают. Возможно, они где-то учатся, но у них нет никаких источников дохода. Тем не менее они имеют право пойти в микрофинансовую организацию и взять заем.

При этом сами участники микрофинансового рынка Новосибирска данную меру не поддерживают, считая ее избыточной и не способной решить поставленные задачи.

Закон требует доработки

Руководитель управления сопровождения основной деятельности и взаимодействия с государственными органами ООО МФК «Джой Мани» Валерий Нечаев уверен, что новый законопроект нуждается в детальной доработке.

— На текущий момент существуют ограничения МПЛ, основной критерий которых — анализ долговой нагрузки заемщика, она рассчитывается с учетом среднемесячного дохода, в том числе. Действующее регулирование, несмотря на отсутствие прямого запрета на предоставление займа безработным, фактически уже исключает возможность для кредитования указанной категории граждан (или сильно ее ограничивает), — пояснил Infopro54 эксперт.

Вопросы у спикера вызывает и сама формулировка законопроекта. В частности, пункт о сроке непрерывного стажа у потенциального заемщика.

— Здесь вопрос не столько в ограничении, сколько в получении информации и методологии учета беспрерывного стажа. Например, будет ли являться трудоустройство на следующий день после увольнения «прерыванием» стажа? — говорит Нечаев.

Директор департамента управления рисками МФК «МигКредит» Алексей Передерий тоже уверен, что любая система принятия решений в микрофинансовой организации — это сложная многосоставная математическая модель, построенная на больших данных с применением самых современных алгоритмов.

— Оцениваются сотни и даже тысячи различных параметров, где трудовой стаж — лишь один из многих. Поэтому трудовой стаж и сейчас влияет на вероятность одобрения займа, но в комплексе с остальными параметрами, — поясняет он.

Генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров говорит, что актуальность проекта по запрету на кредитование безработных вызывает вопросы, как и потенциальная польза от его внедрения.

— К сожалению, некоторые из депутатов, как и часть жителей России в целом, по-прежнему верят в миф о том, что микрофинансовые компании кредитуют всех желающих без разбора, — комментирует Макаров.

Директор Moneyman Александр Пустовит добавляет, что потенциальные заемщики без непрерывного трудового стажа 12 месяцев могут воспользоваться другими источниками заемного финансирования, например банковскими продуктами. И тогда возникает вопрос, почему такие ограничения вводят только для МФО?

— В итоге введение таких ограничений применительно только к сектору МФО вряд ли будет иметь какой-либо эффект, больше напоминает очередную попытку использования имиджа микрофинансового сектора для достижения инициаторами собственных целей популистского характера, — уверен Пустовит.

Инициатива депутатов по запрету выдачи микрозаймов безработным, очень молодым гражданам и тем, чей непрерывный трудовой стаж составляет менее одного года, вызывает множество вопросов и обсуждений относительно ее реального влияния на рынок микрофинансовых организаций, комментирует Евгений Титаев, операционный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов ВебЗайм).

— На мой взгляд, критерий трудового стажа до одного года в значительной степени является психологическим. Необходимо учитывать, что не все граждане, не имеющие официального трудоустройства, действительно являются безработными. Есть немало компаний, которые действуют не в рамках законодательства и не оформляют работников, поэтому люди остаются без официального статуса. Предполагаю, что доля таких компаний будет еще больше после вступления в действие всех изменений в налоговом законодательстве с января 2025-го, — не исключает Титаев. — Многие пользуются статусом безработного, чтобы получать пособия, одновременно работая неофициально. В результате мы можем столкнуться с ситуацией, когда человек фактически работает, однако по документам не имеет источников дохода, что создает ему сложности при получении займа.

Предлагаемая мера избыточна

Алексей Передерий отмечает, что МФО сами заинтересованы в том, чтобы иметь качественный кредитный портфель, так что внедрение прямых законодательных ограничений будет избыточным и лишь усложнит процесс.

— Если же говорить про снижение закредитованности населения, то ЦБ уже использует очень действенный инструмент — ограничение МПЛ, который работает более точечно, чем предложенная депутатами инициатива, — добавил Передерий.

Роман Макаров подтверждает, что МФО ответственно относятся к проверке заемщиков. Наиболее рисковым категориям, в том числе безработным, займы выдают крайне редко по причине высоких рисков дефолтности.

— Особенно сейчас, когда регуляторные нововведения все больше снижают аппетит к риску и заставляют сокращать уровень одобрения займов даже проверенным клиентам из-за их высокой долговой нагрузки, — поясняет он. — У безработного же долговая нагрузка априори максимальная. Между ним и тем клиентом, который имеет высокий ПДН на фоне стабильного заработка, кредитор выберет второго. Среди всех желающих кредитоваться в МФО доля безработных на данный момент составляет менее 1%. Поэтому данная мера действительно выглядит избыточной.

Что же касается граждан со стажем работы менее одного года, то под эту категорию попадают все трудоустроенные молодые специалисты, считает эксперт. В этой ситуации получается, что финансово независимые люди не смогут рассчитывать на поддержку в случае решения финансовых проблем.

— Расходы у них в абсолютном большинстве случаев связаны с обычными бытовыми нуждами, свойственными людям любого возраста: лечение, покупки, поездки, ремонты, оплата услуг учреждений и прочее, — поясняет Макаров. — Ограничить их в легальном получении заемных средств — значит подтолкнуть работающую молодежь к теневому рынку кредитования. К слову, средний возраст граждан, направляющих заявки на микрозаймы, составляет сегодня 32 года.

Генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев абсолютно уверен, что рынок не нуждается в такого рода ограничениях, а данная инициатива может принести больше вреда, чем пользы.

— Современные МФО умеют хорошо оценивать заемщиков и сами корректируют спрос на свои услуги, — говорит эксперт. — Доля безработных среди клиентов МФО, по нашей статистике, ― около 3%, то есть сопоставима с общим уровнем безработицы в стране. В среднем уровень одобрения займов у этой категории клиентов на 5-7 п. п. ниже, чем, например, у людей с постоянным местом работы или у предпринимателей. А доля просрочки в результате одинакова или даже ниже у безработных.

С самыми молодыми заемщиками работает тот же принцип, добавил Пономарев и рассказал, что несколько лет назад компания не выдавала займы людям до 20 лет. Но, проанализировав статистику, специалисты убедились, что это отдельная группа заемщиков, с которой надо уметь работать.

— Ситуации в жизни бывают разные, — поясняет эксперт. — Кто-то недавно потерял работу, кто-то не трудоустроен официально ― к сожалению, довольно распространенная практика для нашей страны. Лишить только на этом основании человека с нормальной кредитной историей доступа к финансовым услугам — это дискриминация.

Об избыточности предложенных мер говорит и Александр Пустовит.

— Процедура скоринга заемщиков, то есть оценка их платежеспособности, у крупнейших современных МФО основана на комплексном анализе огромного количества параметров, включая трудоустройство и трудовой стаж, и дополнительных источников данных. Очевидно, что ни один связанный с выдачей заемного финансирования бизнес не заинтересован в том, чтобы предоставлять ссуды тем, кто не в состоянии обслуживать свои долговые обязательства.

Напомнил эксперт и о неофициальной занятости, которая по-прежнему распространена в нашей стране. Получается, что на практике такие клиенты могут обслуживать свои обязательства, но не могут подтвердить это документально.

— В любом случае, по нашим оценкам, в общем объеме заемщиков МФО на долю таких клиентов приходятся не более 3-4% от их общего количества, но и это заемщики, просеянные через жесткие фильтры скоринга и получившие положительное решение по итогам анализа совокупности сотен параметров, включая кредитную историю и другое, — добавляет он.

Общий уровень закредитованности мера понизить не способна

Валерий Нечаев уверен, что предлагаемые изменения могут потребовать не столько корректировки риск-моделей, сколько значительной доработки процессов принятия решения. При этом он считает, что указанная потенциальная мера не окажет глобального влияния на рынок микрофинансирования.

— Указанная мера не отразится на уровне закредитованности населения, потому что она просто является частным случаем уже действующих регуляторных требований.

Александр Пустовит дополняет, что этим вопросом уже активно занимается регулятор, в том числе на уровне банков и МФО, посредством механизма макропруденциальных лимитов, введенного в начале 2023 года. И эксперт уверен, что эффект от этих мер уже проявляется.

— Так, по данным ЦБ, в секторе МФО в первом квартале 2023 года доля займов с ПДН более 80% в совокупном объеме выдачи составляла 30%, по итогам первого квартала 2024-го она снизилась вдвое ― до 15%, — пояснил он. — Со второго по четвертый квартал 2022 года она составляла 41%. С другой стороны, есть факторы инфляции и увеличения потребительской активности, то есть население заинтересовано в улучшении за счет заемных средств качества жизни здесь и сейчас, а не когда-нибудь потом.

Активизация «черных» кредиторов

Валерий Нечаев уверен, что любой заем для человека, не имеющего постоянного дохода, является критичным.

— Но при этом большая часть населения все-таки имеет доступ к различным каналам кредитования, как следствие, для рынка «серого» кредитования и на текущий момент, и в случае принятия обсуждаемого законопроекта нет достаточного спроса (за исключением совсем уж единичных случаев), — заявил Нечаев.

Пономарев также предупреждает о том, что, запретив людям пользоваться услугами легальных МФО, можно вынудить их пойти к «черным» кредиторам. В этом случае значительная часть современного цивилизованного рынка вернется в реалии 90-х годов.

Александр Пустовит полностью разделяет мнения своих коллег. И перспективу активации на рынке МФО нелегальных кредиторов в случае принятия нового закона считает вполне реальной.

— Люди просто могут начать активнее обращаться к нелегальным кредиторам, увеличивая тем самым спрос на их услуги и нивелируя все многолетние усилия, в том числе и регулятора, направленные на борьбу с теневым кредитованием, — предупреждает Пустовит. — Нереализованный спрос всегда будет искать выход, в том числе в секторе нелегального и непрозрачного кредитования, работающего за рамками правового поля.

Подводя итог, Александр Пустовит отметил, что проблему закредитованности надо решать не только внешними регуляторными механизмами, но и вести системную работу изнутри. В частности, развивать финансовую грамотность населения, повышать финансовую культуру. К таким механизмам он относит способность рационально распоряжаться своими деньгами, умение правильно экономить без ущерба для качества жизни, умение пользоваться инвестиционными инструментами и так далее. Помимо этого, необходимо, чтобы росли реальные располагаемые доходы населения.