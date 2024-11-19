Одна из новосибирских аптек подала иск о самобанкротстве

ООО «Аптека-Таймер», зарегистрированная в Новосибирске, подала иск на самобанкротство в Арбитражный суд Новосибирской области. На сегодняшний момент общая задолженность компании составляет 119 миллионов рублей. Перед этим конкурсный управляющий аффилированного ООО «Годовалов» подал иск к «Аптеке-Таймер» на ту же сумму — 119 миллионов рублей. Всего же в списке арбитража находится 31 судебное дело с участием данной фармацевтической компании. При этом, истцом она выступала в трех делах (общая сумма исковых требований около 0 рублей), а как ответчик — в 28-и делах, и здесь общая сумма исковых требований около 412 529 рублей.

В Новосибирске «Аптека-Таймер» была зарегистрирована в 1996 году. Директором компании числилась Лидия Шаврина, а учредителями — Андрей Годовалов и Николай Шаврин. До этого в городе работало аффилированное с «Аптекой-Таймер» ООО «Аптека от склада 7», развивающее 26 аптек сети «Аптека от склада».

Напомним, в конце августа этого года федеральная налоговая служба обратилась с исковым заявлением в Арбитражный суд региона с требованием признать банкротом ООО «Аптека от склада 7». Сумма исковых требований налоговой на тот момент составляла 2,8 млн рублей. Но дело было закрыто по причине отсутствия средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение банкротных процедур, рассказывали в РБК. А, еще годом ранее, «Аптека со склада» начала активно сокращать количество точек продажи. Всего на тот момент компания владела почти 800 аптечными пунктами в 24 субъектах РФ.

В начале этого года признали банкротом компанию ООО «Годовалов», управляющую сетью «Аптека от склада», а чуть позже банкротом стал и сам индивидуальный предприниматель Андрей Годовалов. На тот момент сумма его задолженности превысила 4,27 млрд. руб.

По данным 2ГИС, в Новосибирске зарегистрировано 1535 аптек.

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