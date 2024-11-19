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«Проанализировали и ахнули»: в медучреждениях Новосибирска дефицит медицинских сестёр

  • 19/11/2024, 13:00
Автор: Артем Рязанов
В медучреждениях Новосибирска ощущается нехватка медицинских сестёр
В Минздраве заявили, что наметилась положительная динамика в решении кадрового вопроса

В Законодательном собрании Новосибирской области обсудили проблему нехватки медицинских работников в регионе.

Как сообщила заместитель министра здравоохранения области Елена Аксёнова, в последнее время наметилась положительная динамика в решении кадрового вопроса.

— За последние четыре года укомплектованность медперсоналом в лечебных учреждениях региона начала выравниваться благодаря принятым программам. Больше студентов поступают в Новосибирский государственный медицинский институт и медицинские колледжи по целевому направлению, — рассказала она.

В то же время, по словам Анатолия Юданова, депутата, главного врача Новосибирской областной клинической больницы, в медицинских учреждениях региона наблюдается дефицит кадров.

По его словам, особое опасение вызывает ситуация со средним медперсоналом.

— Мы с главврачами проанализировали ситуацию по среднему медперсоналу и ахнули просто, сколько медицинских сестёр сегодня не хватает в крупных стационарах. Врачей нормальные амбиции держат, им надо профессионально расти. А вот с медицинским персоналом очень сложно, — поделился он.

Он подчеркнул, что ключевая трудность заключается в том, что у среднего медицинского персонала невысокие доходы, а пациентов много.

Ранее Марк Денисов, занимающий должность сопредседателя Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека, поделился информацией о том, что в ближайшие пять-семь лет дефицит медицинских работников может достичь 40–45%.

По мнению эксперта, основными факторами, которые могут привести к такой ситуации, являются отток специалистов из-за низкой заработной платы и недостаточное обновление кадров в связи с уходом на пенсию опытных сотрудников.

В настоящее время в среднем по стране не хватает 25,7% медицинских работников. Особенно остро проблема ощущается в Южном и Сибирском федеральных округах, где дефицит составляет примерно 28% и 27% соответственно.

Напомним, в сентябре Минздрав РФ представил на общественное обсуждение проект приказа, согласно которому студенты медуниверситетов, которые не получили диплом об окончании вуза, смогут бессрочно работать на должностях специалистов со средним фарм- или медобразованием (в настоящий момент порядок действует до 1 марта 2025 года).

Ранее редакция сообщала о том, что 40 тысяч сотрудников не хватает предприятиям и организациям Новосибирской области.

Источник фото: Freepik / Автор — 8photo

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Рубрики : Общество Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : медсестра медицина кадры


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