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Эксперты «Ситилинк» регистрируют рост интереса к товарам категории «Умный дом»

В Новосибирске рост составил 726%.
  • 26/09/2019, 15:42
Эксперты «Ситилинк» регистрируют рост интереса к товарам категории «Умный дом»

Электронный дискаунтер «Ситилинк» проанализировал спрос на товары категории «Умный год» за I полугодие 2019 г. – рост составил 415% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 70% товаров приобретались конечными потребителями, 30% – торговыми точками с целью дальнейшей реализации. Самый большой спрос традиционно наблюдался в Москве и Санкт-Петербурге. Также лидером по росту продаж категории стал Сибирский федеральный округ (рост в 6 раз): Новосибирск (+726%), Кемерово (+638%), Красноярск (+252%). Самая востребованная техника в целом по стране, доля продаж которой составила порядка 46% в общем обороте за указанный период – это умные колонки («Яндекс.Станция»), сообщили в пресс-службе компании.

Такой быстрый рост категории в обоих сегментах – b2b и b2c – аналитики компании связывают с заметным интересом к системам автоматизации и высокотехнологичным устройствам, позволяющим управлять ресурсами, а также повысить безопасность и комфорт в доме и офисе, а также ростом популярности голосового управления, возможности облачного хранения данных и др.;

Кроме того, на спрос влияет все большая доступность для потребителя «интернета вещей», а, следовательно, и появление в повседневной жизни (доме, офисе) электронных устройств, которые становятся частью единой компьютерной сети и взаимодействуют друг с другом с минимальным участием человека.

Внедрение технологий «умного дома» на этапе планирования (строительства, ремонта, разработки дизайнерских решений для помещений разного назначения) также способствует быстрому росту интереса к товарам.

Отмечается, что в сегменте b2b за первое полугодие 2019 г. по стране был зафиксирован рост продаж в 4,3 раза, что выше розничных показателей реализации. Основным спросом у корпоративных клиентов пользовались видеокамеры, которые чаще других приобретали торговые компании (видеонаблюдение в зале магазина) и производственные организации (контроль в рабочих зонах), умные колонки, а также фурнитура и датчики температуры и влажности, интерес на которые традиционно высок у предприятий из сферы ЖКХ. Среди регионов самыми высокими темпами продажи растут в Северо-Кавказском федеральном округе (увеличение в 10 раз), по размеру оборота лучшие показатели у Москвы и Санкт-Петербурга.

Рост розничных продаж составил 400%, из них основная доля в обороте компании пришлась на умные колонки («Яндекс.Станции»), которые впервые появились в ассортименте «Ситилинк» в этом году и сразу же заслужили доверие потребителей. Наибольшим спросом данная категория товаров пользовалась у покупателей Северо-Западного и Уральского федеральных округов – доля в обороте составила более 46%. Драйверами роста категории в Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах стали видеокамеры – их показатель в общем объеме продаж составил порядка 47%.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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