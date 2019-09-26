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Новосибирские промышленники представили высокотехнологичную продукцию в Республике Беларусь

17-20 сентября 2019 года делегация Новосибирской области приняла участие в Белорусском промышленно-инвестиционном форуме в г. Минске.
  • 26/09/2019, 14:38
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Организатором участия новосибирских предприятий в 22-ой международной выставке технологий и инноваций в промышленности «ТехИнноПром» в рамках Белорусского промышленного форума-2019 выступил Центр поддержки экспорта Новосибирской области. Участникам было предоставлено рабочее место в рамках коллективного стенда, обеспечено участие в деловой программе форума, в соответствии с запросами и спецификой деятельности организованы переговоры с перспективными партнерами.

В состав делегации вошли: ООО «Сибирский электротехнический завод», ООО «Новосибирский завод конденсаторов», ООО «НСК Коммуникации Сибири», ООО «АЕ-Металл-НСК» и ООО «Центр точного земледелия Аэросоюз».

Они представили свою продукцию и услуги на стенде Новосибирской области, приняли участие в деловой программе форума, посетили ряд потенциальных партнеров-предприятий Республики Беларусь. Торговым представительством РФ в Республике Беларусь для российских участников форума был организован семинар, на котором обсудили вопросы организации хозяйственной деятельности на территории Республики Беларусь, специфику национального законодательства, а также получили индивидуальную консультацию от Руководителя Российского экспортного центра в Республике Беларусь Виктора Доронкевича.

— Наша компания первый раз участвовала в зарубежном форуме. Несмотря на то, что формат форума не ориентирован на наш профиль, результат оказался плодотворным. Мы не ожидали подписания договоров, но благодаря подготовительной работе, проделанной оператором, форум посетили наши потенциальные клиенты и возможные партнеры. Были достигнуты договоренности о повторном посещении предприятий клиентов, о передаче нашего оборудования на тестирование, об обмене официальными письмами для дальнейшего получения информации в рамках сотрудничества с вузами и центрами повышения квалификации, — отметил ведущий специалист ООО «Центр точного земледелия Аэросоюз» Павел Транько.

Зам. генерального директора по общим вопросам ООО «Сибирский электротехнический завод» Максим Майков подчеркнул, что целью участия в форуме было установление новых контактов, поиск поставщиков и новых клиентов, презентация продукции компании, заключение контрактов.

— Результатом участия в выставке можно считать установление контактов с руководством ряда промышленных компаний Беларуси. Наш стенд посетили представители турецких и европейских предприятий, что открывает новые возможности для расширения сбыта продукции. Удалось посетить ОАО «Минский подшипниковый завод» и Специализированное электроремонтное ЗАО «Вольна», — сказал он.

Коммерческий директор ООО «НСК Коммуникации Сибири» Андрей Коган рассказал о целях участия компании:

— Целью участия в форуме-выставке было изучение нашего целевого рынка в Республике Беларусь, демонстрация нашего оборудования, проведение встреч с потенциальными заказчиками, поиск новых партнеров и заказчиков. Мы считаем, что цель достигнута. Установлены контакты с несколькими десятками потенциальных белорусских клиентов, — прокомментировал он.

А первый зам. генерального директора ООО «Новосибирский завод конденсаторов» Александр Родионов, сказал, что целью участия в выставке для компании было расширение сотрудничества с предприятиями республики Беларусь, оценка возможностей рынка и потребностей предприятий Беларуси.

— Цель участия полностью достигнута. Расширено сотрудничество с ОАО «Могилевлифтмаш». Проведены переговоры и получен запрос от ЗАО «Атлант» на поставку конденсаторов. Состоялись встречи с Государственным производственным объединением «Белоруснефть» и Белорусским государственным концерном по нефти и химии «Белнефтехим», — резюмировал Александр Романов.

Фото предоставлено агентством ВДА

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