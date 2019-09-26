Специалисты «Балтики» рассказали о повышении уровня логистического сервиса в FMCG

20 сентября в Красноярске прошла конференция «Ритейл в России. Курс на регионы». Специалисты в области ритейла, производства и логистики обсудили развитие отрасли в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Эксперт новосибирской «Балтики» рассказал участникам форума о приоритетах «Балтики» в направлении повышения эффективности процессов в рамках цепи поставок, сообщили в пресс-службе компании.

Директор дивизиона операционной логистики и клиентского сервиса «Сибирь и Дальний Восток» ООО «Пивоваренная компания «Балтика» Виталий Весельский поделился с коллегами опытом повышения уровня логистического сервиса в сфере FMCG.

В частности, Виталий Весельский рассказал о практике компании по внедрению и развитию системы управления складским двором или YMS (Yard Management System).

— Система позволяет синхронизировать работу склада с планом прибытия транспорта, вести учёт режима работы клиентов при назначении времени подачи и сокращать временные издержки на въезд и постановку в док каждого транспортного средства, — отметили в пресс-службе.

Также он уделил внимание результатам проведенного обновления WMS (Warehouse Management System) на складах.

— Функционал данного программного обеспечения, предназначенного для автоматизации управления процессами склада и работы складского комплекса в целом, позволяет пользователям централизованно, под управлением программного обеспечения, с применением рабочих станций и радио терминалов выполнять складские операции. Новая система WMS, установленная на «Балтике», более гибкая, что позволяет значительно увеличить не только скорость разработки нового функционала, но и повысить оперативность их внедрения, — говорится в сообщении.

Кроме того, Виталий Весельский рассказал об опыте компании «Балтика» в обеспечении безопасности работы парка автопогрузчиков, и отдельно остановился на эффективности программы «Техновизор» — системе контроля водителей и погрузчиков, которая позволяет отслеживать параметры движения, включая скоростной режим, резкие маневры и столкновения, время эксплуатации и простоя, холостой ход и прочие данные.

— Это позволило не только снизить издержки логистических операций, связанных с использованием погрузочной техники, но и значительно повысить уровень безопасности на складе, — констатировали в компании.

Отмечается, что пивоваренная компания «Балтика» совместно с Яндекс внедрила уникальное, инновационное решение для оптимизации контроля и управления транспортными потоками в режиме реального времени.

— Таким образом, «Балтика» становится цифровым хабом и объединяет всех участников своей цепи поставок, выходя на новый уровень прозрачности и интеграции цепи поставок, — подчеркнули в пресс-службе.

Фото предоставлено пресс-службой компании