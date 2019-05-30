Эксперты составили топ-10 российских авиакомпаний с самым вкусным бортовым питанием

Сервис путешествий Туту.ру проанализировал около 27,5 тысяч размещенных на сайте отзывов (с апреля 2018 года по апрель 2019), которые пассажиры оставили после совершения полета, и составил топ-10 российских и топ-10 зарубежных авиакомпаний с самым вкусным питанием на борту.

Второй год подряд возглавляет десятку «самых вкусных» авиаперевозчиков S7 Airlines.

— Авиакомпания кормит на перелетах любой длительности, за что и получает высокие оценки. Пассажирам обычно нравятся сэндвичи, которыми угощают во время перелетов длительностью менее 3 часов. Плохие отзывы сэндвичи получают только от вегетарианцев и тех, кто не ест хлеб или майонез. Во время перелетов длительностью более 3 часов пассажирам предоставляют горячее питание. Порции в большинстве случаев называют достаточными, питание вкусным, есть несколько жалоб на рыбные блюда. Видимо, не всегда удаются. Иногда сетуют на то, что нельзя заменить стандартные блюда на веганские — надо обязательно заказывать дополнительное питание, — отмечают эксперты.

Второе место заняла «Аврора». Пассажиры отмечают, что на рейсах продолжительностью до 3 часов предлагаются прохладительные напитки, свыше — горячее питание.

— Пассажиры радуются факту наличия питания и удивляются, что еда вкусная. Однако есть жалобы на то, что выбора питания практически нет. Так как на выбор блюда из курицы и рыбы, но курица быстро заканчивается. В итоге половина пассажиров вынуждены соглашаться на рыбу или оставаться голодными, — рассказали аналитики сервиса путешествий.

Замыкает тройку Red Wings, который вытеснил из тройки лидеров «Аэрофлот».

— На рейсах продолжительностью до 3 часов — холодные закуски и напитки. Свыше 3 часов — горячее питание. Меню разное для разных направлений. Авиакомпания кормит, независимо от длительности перелета. Это вызывает удивление и благодарность. Пассажиры положительно оценивают размер порций и качества блюд. Встречаются отзывы о том, что курицу при наличии альтернативы лучше не брать. Сетуют на небольшой выбор питания: на некоторых направлениях выбор из двух горячих блюд, а на некоторых и вовсе одно блюдо, без выбора. Пассажиры недовольны выбором напитков — просят включить в меню соки, — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что в рейтинг не попали авиакомпании, набравшие менее 30 отзывов, касающихся питания. Оценку от 9 до 10 баллов не получила ни одна авиакомпания, от 8 до 9 баллов — 4 авиакомпании, от 7 до 8 баллов — 4 авиакомпании, от 6 до 7 баллов — 2 авиакомпании. Ниже 6 баллов не получила ни одна авиакомпания, вошедшая в рейтинг.

— В рейтинг попали только те компании, у которых на борту предоставляется питание, поэтому, например, в списке нет «Победы». Кстати, пассажиры «Победы» одни из самых терпеливых. Они привыкли к тому, что в полете их не кормят, и жалуются довольно редко. Отсутствие еды вызывает негодование только в том случае, если цена на билет была высока. Встречаются пожелания предоставить возможность приобрести перекус на борту, — говорится в сообщении.

Главные выводы, которые сделали аналитики Туту.ру после изучения отзывов:

— Пассажиры почти всегда рады бесплатному питанию. На коротких перелетах еда расценивается как бонус и показатель заботы, а на рейсах продолжительностью более трех часов — как необходимость и неотъемлемое право пассажира.

— Есть небольшой процент людей, которые не едят в самолетах и отрицательно относятся к обедам в полете. Такие пассажиры радуются отсутствию питания, объясняя это возможностью спокойно поспать и отсутствием раздражающих звуков и запахов.

— Всегда вызывает негодование пассажиров отсутствие еды при высокой цене на билет, особенно, если по этому же направлению пассажир или его знакомые летали рейсами другой авиакомпании дешевле или за ту же стоимость, но с питанием.

Отмечается, что в прошлом году гневных отзывов про отсутствие питания было значительно больше.

— Сейчас пассажиры смирились, что кормят в полете не всегда. Люди стали тщательнее изучать условия полета. Авиакомпании, которые вопреки тренду не отказались от питания, приобрели дополнительную лояльность пассажиров. Именно благодаря переосмыслению меню авиакомпания Red Wings поднялась с 4-й на 3-ю строчку рейтинга, — резюмируют в пресс-службе сервиса путешествий Туту.ру.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru