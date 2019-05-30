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«Единая Россия» определит преемника Караськова в заксобрании в начале июня

Следующий за ним по партсписку — известный в Новосибирской области предприниматель.
  • 30/05/2019, 16:41
Автор: Евгения Серёгина
«Единая Россия» определит преемника Караськова в заксобрании в начале июня
«Окончательное решение за президиумом регионального политсовета партии.»

Сегодня сессия регионального парламента утвердила заявление теперь уже экс-депутата Александра Караськова о сложении депутатских полномочий по собственному желанию.

 Сложно что-то комментировать. Александр Михайлович сам написал заявление. Понятно, что это не самый хороший для нас случай, но это заявление мы были обязаны рассмотреть,  заявил председатель заксобрания Андрей Шимкив во время пресс-подхода.

Сам вопрос практически не обсуждался, правда, некоторые депутаты выступили с благодарственными словами в адрес Караськова.

 Хочу сказать Александру Михайловичу спасибо,  сказал, в частности, вице-спикер заксобрания Андрей Панферов о своем  теперь уже бывшем — коллеге по депкорпусу.  Это замечательный, принципиальный человек, очень талантливый хирург, очень грамотный депутат.

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По информации регионального избиркома, следующим по списку «Единой России» числится известный новосибирский предприниматель. Это гендиректор ОАО «СХК» Дмитрий Терешков, супруга которого (Анна Терешкова) возглавляет департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска.

Напомним, в 2015 году на выборах в региональный парламент шестого созыва Терешков выдвигался депутатом по списку «Единой России» в составе территориальной группы №12. Всего по спискам единороссы получили 19 мест. У Терешкова был шанс стать 20 номером и занять место депутата после того, как заксобрание покинул избравшийся в Госдуму Максим Кудрявцев, если бы трое стоящих перед ним представителей «кудрявцевской» группы сдали мандаты. Один из них  глава Усть-Таркского района, по информации партии «Единая Россия», мандат сдал. Относительно двух других  на тот момент депутата Чистоозерного районного совета Василия Розенталя и председателя правления Новосибирского облпотребсоюза Сергея Сапсая  вопрос длительное время оставался открытым. В результате «Единая Россия» сделала ставку на Розенталя, которому и достался мандат.

Получить комментарий Дмитрия Терешкова на момент подготовки публикации не удалось. Напомним, он работал в пятом созыве регионального парламента — в комитете по АПК.

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Называя Терешкова «следующим по списку», собеседник издания в облизбиркоме делает оговорку, что окончательное решение, как и в истории после ухода Кудрявцева, за региональным отделением партии «Единая Россия». Об этом корреспонденту InfoPro54 сообщил и выступавший на сессии с докладом по вопросу Александра Караськова руководитель фракции единороссов в заксобрании Валерий Ильенко

 Принимать решение будет президиум регионального политсовета партии, думаю, в первых числах июня,  комментирует Ильенко.  Занять место может кандидат из любой группы, не обязательно следующий по списку. В каждой группе по 3-4 человека.

Фото Ростислава Нетисова

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