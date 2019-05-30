«Единая Россия» определит преемника Караськова в заксобрании в начале июня

Сегодня сессия регионального парламента утвердила заявление теперь уже экс-депутата Александра Караськова о сложении депутатских полномочий по собственному желанию.

— Сложно что-то комментировать. Александр Михайлович сам написал заявление. Понятно, что это не самый хороший для нас случай, но это заявление мы были обязаны рассмотреть, — заявил председатель заксобрания Андрей Шимкив во время пресс-подхода.

Сам вопрос практически не обсуждался, правда, некоторые депутаты выступили с благодарственными словами в адрес Караськова.

— Хочу сказать Александру Михайловичу спасибо, — сказал, в частности, вице-спикер заксобрания Андрей Панферов о своем — теперь уже бывшем — коллеге по депкорпусу. — Это замечательный, принципиальный человек, очень талантливый хирург, очень грамотный депутат.

По информации регионального избиркома, следующим по списку «Единой России» числится известный новосибирский предприниматель. Это гендиректор ОАО «СХК» Дмитрий Терешков, супруга которого (Анна Терешкова) возглавляет департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска.

Напомним, в 2015 году на выборах в региональный парламент шестого созыва Терешков выдвигался депутатом по списку «Единой России» в составе территориальной группы №12. Всего по спискам единороссы получили 19 мест. У Терешкова был шанс стать 20 номером и занять место депутата после того, как заксобрание покинул избравшийся в Госдуму Максим Кудрявцев, если бы трое стоящих перед ним представителей «кудрявцевской» группы сдали мандаты. Один из них — глава Усть-Таркского района, по информации партии «Единая Россия», мандат сдал. Относительно двух других — на тот момент депутата Чистоозерного районного совета Василия Розенталя и председателя правления Новосибирского облпотребсоюза Сергея Сапсая — вопрос длительное время оставался открытым. В результате «Единая Россия» сделала ставку на Розенталя, которому и достался мандат.

Получить комментарий Дмитрия Терешкова на момент подготовки публикации не удалось. Напомним, он работал в пятом созыве регионального парламента — в комитете по АПК.

InfoPro

— Принимать решение будет президиум регионального политсовета партии, думаю, в первых числах июня, — комментирует Ильенко. — Занять место может кандидат из любой группы, не обязательно следующий по списку. В каждой группе по 3-4 человека.

Называя Терешкова «следующим по списку», собеседник издания в облизбиркоме делает оговорку, что окончательное решение, как и в истории после ухода Кудрявцева, за региональным отделением партии «Единая Россия». Об этом корреспонденту54 сообщил и выступавший на сессии с докладом по вопросу Александра Караськова руководитель фракции единороссов в заксобрании Валерий Ильенко

Фото Ростислава Нетисова