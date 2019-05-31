Почти 100 случаев несанкционированных работ привели к аварийным отключениям электроснабжения в Новосибирской области с начала 2019 года

С установлением теплого времени года в Новосибирской области начались активные работы с применением различных видов техники на строительных и производственных площадках, а также на дачных участках и в районах частной жилой застройки. Именно в этот период энергетики чаще всего фиксируют случаи повреждения воздушных и кабельных линий электропередачи, которые приводят к массовым отключениям потребителей, в том числе, социально-значимых объектов, а также к снижению надежности энергосистемы.

За 2018 год на территории Новосибирской области специалистами АО «РЭС» зафиксировано 292 случая повреждения ЛЭП, вызванных воздействием различных механизмов при проведении несанкционированных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. То есть практически ни дня в году не обошлось без повреждения изоляции, обрыва проводов воздушных линий или механического повреждения кабеля вследствие игнорирования такого понятия, как охранная зона линий электропередачи.

Действия безответственных производителей работ привели к тому, что суммарно за прошлый год без электроснабжения осталось более 280 000 человек и около 800 социально значимых объектов в различные периоды времени.

К сожалению, данная статистика пополняется ежегодно. С начала 2019 года произошло почти 100 инцидентов с нарушением правил безопасного проведения работ в охранных зонах ЛЭП, которые стали причиной аварийных отключений электроснабжения. Среди них и поваленное на воздушную линию дерево, которое задел трактор при проведении работ по расчистке площадки под строительство коттеджей, и порыв кабельной линии ковшом экскаватора при проведении работ по корчеванию пня в охранной зоне кабельной линии напряжением 10 кВ, и другие подобные происшествия.

Во всех случаях оперативные бригады АО «РЭС» прилагают все возможные усилия для восстановления электроснабжения в кратчайшие сроки. Но стоит отметить, что аварийно-восстановительные и ремонтные работы зачастую требуют достаточно больших затрат средств, материалов и человеческих ресурсов. Нередко для устранения последствий аварийных отключений, вызванных повреждением линий электропередачи, бригадам приходится добираться в труднодоступные места с использованием техники повышенной проходимости. Все это, безусловно, влияет на общее время устранения повреждений.

Приоритетной задачей АО «РЭС» является бесперебойное и качественное электроснабжение потребителей электрической энергии. Поэтому в деятельности электросетевой организации большое значение имеет предупреждение случаев повреждений ЛЭП, в том числе при проведении различных видов работ.

АО «РЭС» в очередной раз напоминает, что в пределах охранных зон юридическим и физическим лицам запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Помимо аварийных отключений электроснабжения социально-значимых объектов и обычных потребителей, существует масса трагических примеров, когда неосторожные действия привели к тяжёлым последствиям для людей, работавших без разрешения либо нарушивших правила безопасности при работе в охранных зонах воздушных и кабельных линий электропередачи.

Стоит также отметить, что в соответствии со статьей 215.2 УК РФ, лица и граждане, виновные в нарушении нормальной работы электрических сетей, если эти деяния совершены из корыстных или хулиганских побуждений, могут быть привлечены к ответственности в виде лишения свободы.

АО «РЭС» призывает соблюдать требования Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 и обращаться за получением согласования осуществления действий в пределах охранных зон воздушных и кабельных линий электропередачи. Для получения решения о согласовании заинтересованным лицам необходимо обращаться с письменным заявлением в пункт обслуживания клиентов соответствующего филиала АО «РЭС».

Фото пресс-служба компании