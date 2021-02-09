Эксперты в области ВЭД проведут в Новосибирске очный семинар по импорту китайской продукции

К участию приглашаются компании, специализирующиеся на импорте из Китая. Эксперты и практикующие специалисты расскажут о последних изменениях в работе с КНР, логистике в новых условиях, о том, как выбрать поставщика, где искать новые пути развития и какие банковские инструменты помогут вести международную торговлю.

Российско-китайские экономические отношения активно развиваются и крепнут. Несмотря на пандемию, странам удалось сохранить хорошую динамику. Так, в 2020 году импорт из Китая в Россию увеличился за год на 1,4%, почти до 55 млрд долларов. В общем обороте внешней торговли РФ доля Китая выросла с 16,7% до 18,3%, сообщает ФТС.

С КНР работает все больше предпринимателей из Сибири. Специально для них организован семинар «Импорт из КНР в 2021 году. Новые реалии и пути оптимизации». На нем владелец и один из руководителей компании «Вектор-Азия», которая занимается аутсорсингом ВЭД под ключ, поднимут темы трансформации работы с Китаем, проверки благонадежности поставщика за рубежом и контроля качества товара на производстве. Продолжит семинар выступление представителя Банка «Левобережный» Анны Паникаровской, начальника отдела корсчетов и документарных операций, которая раскроет тему безопасных расчетов с иностранными контрагентами.

Об объемах перевозок, маршрутах и перспективах взаимодействия с Китаем расскажет президент «Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» Сергей Максимов. В свою очередь, вице-президент Новосибирской торгово-промышленной палаты (НТПП) Анна Бойко презентует меры поддержки предпринимателей в сфере ВЭД. Завершится мероприятие розыгрышем призов от деловых партнеров.

Семинар пройдет в пятницу, 19 февраля, с 13:30 до 18:00 в Банке «Левобережный» (ПАО) по адресу Кирова, 48 (конференц-зал, 3 этаж). Вход свободный, но обязательна предварительная регистрация по ссылке. С программой мероприятия можно ознакомиться на сайте банка. По всем вопросам обращайтесь по телефону 8-800-3333-555 (доб. 6019, Пятина Екатерина).