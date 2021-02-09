Врио гендиректора «Академпарка» избран Дмитрий Верховод

Временно исполняющим обязанности генерального директора Акционерного общества «Академпарк» был избран Дмитрий Верховод. Соответствующее решение принято 9 февраля на заседании Наблюдательного совета Академпарка, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
— Новый врио гендиректора «Академпарка» приступит к исполнению своих обязанностей с 12 февраля на период до проведения внеочередного собрания акционеров в середине марта, на котором, в соответствии с установленным порядком, планируется избрание генерального директора, — прокомментировал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев.
Члены Наблюдательного совета выразили особую признательность Владимиру Никонову и его команде, которой в течение четырех лет удалось реализовать важный этап формирования и развития экосистемы Академпарка, продвижения резидентов на федеральном и международном уровне.
Фото редакции
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