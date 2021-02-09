Следственный комитет и прокуратура проверяют сообщения о низких зарплатах ученых СО РАН

— Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области 09 февраля организовано проведение проверки после получения информации из СМИ о проблемах с выплатами в полном объеме заработной платы научным сотрудникам Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, — сообщили в пресс-службе регионального СК.
Отмечается, что в настоящее время устанавливается круг научных сотрудников, чьи права на оплату труда были нарушены. Кроме того, в ходе проведенной проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, которые отвечали за организацию начисления денежного вознаграждения ученым.
Собственную проверку ведет прокуратура.
Фото: pixabay.com, автор- ckstockphoto
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