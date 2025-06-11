Эксперты VIP-club видят стратегию будущего в укреплении промышленности

Бизнес-встреча Общественного объединения VIP-сlub, состоявшаяся в конце мая в ресторане «Мед» бизнес-центра «Гринвич», хоть и пришлась на канун июня, получилась плотной и далекой от каникулярной расслабленности.

2025-й у Общественного объединения в принципе стал годом динамичного концептуального развития — показали себя в деле сразу несколько новых подразделений: промышленников, молодежное и женский клуб. Освоены новые тематические векторы. Клуб промышленников проявил себя ярко и многогранно.

По результатам открытого городского голосования «Какой новосибирский бизнес-клуб лучший с точки зрения пользы от членства?»* Общественное объединение VIP-сlub одержало уверенную победу, заняв почетное первое место.



Открывая встречу, Алексей Потапов, основатель Общественного объединения VIP-сlub, анонсировал начало работы Совета экспертов VIP-club, который намерен участвовать в формировании стратегии будущего нашего региона через укрепление его промышленного и производственного потенциала:

— В этом году активизируемся по формированию картины будущего региона. И начинаем с вопроса о том, что нужно сделать для укрепления производственно- промышленного комплекса, какие направления развивать, а главное — какие лидеры будут востребованы. Будем рассказывать и показывать на реальных примерах. Важны личные ценности их основателей, социальная ответственность, партнерство, общественные связи и многое другое. Ведь именно им предстоит укреплять нашу экономику, промышленный и производственный потенциал региона и страны.

К слову, «новобранцы» VIP-club в полной мере олицетворяют этот потенциал. Новыми резидентами клуба в этот раз стали руководители компании с отличным инновационным тонусом:

Александр Рубинов, владелец и генеральный директор промышленных предприятий «Политим» и «Политим Юг», и Алина Синяткина, владелец и административный директор тех же предприятий, которые производят уникальные изделия из полимеров, в том числе особого значения: боновые заграждения для защиты от водных дронов, понтонные конструкции.

Кроме того, компания активно инвестирует в инновационные разработки. К примеру, в собственном научно-инженерном центре новосибирцы создали электропроводный полимер, который актуален для российской «нефтянки», но пока не получил полноценную путевку в жизнь из-за устаревших ограничений по ГОСТам.

При этом Александр Рубинов обратил внимание и на парадоксы региональной экономики:

— Мусорные контейнеры нашего производства типа «колокольчик» уже используют коммунальщики Москвы, Минска и городов Центрально-Поволжского ареала, а в самом Новосибирске их всего 30 штук, — констатировал предприниматель.

В свои 30 лет Александр Рубинов уже более 5 лет руководит масштабным производством, принимая личное участие во всех стадиях внедрения разработок совместно с командой таких же молодых специалистов. Масштабы производства и уровень применения новых технологий производимой продукции — позволяют добиться устойчивого результата и выйти на еще большие объемы, чтобы стать визитной карточкой Сибирского региона. Участники мероприятия VIP-club, задав множество вопросов, смогли по достоинству оценить многогранную работу коллектива и достижения предприятия.

Со своей стороны, действующие члены клуба поделились собственными наработками по управлению компанией в условиях сложной экономической ситуации.

Евгений Ситников, основатель и директор ГК «Протэк», рассказал о современных системах технологической безопасности и международной выставке-форуме «PROБезопасность 2025», посвященной этой проблематике.

— ГК «Протэк» активно участвует в реализации крупных проектов для защиты территорий и объектов по всей России, оказывая эффективную экспертную поддержку профессиональному сообществу и потребителям систем безопасности.

Например, системы безопасности, реализуемые компанией «Протэк», помогли задержать диверсанта.

Руководствуясь принципом непрерывного развития экспертизы среди профессионалов отрасли и потребителей систем технологической и информационной безопасности, ГК «Протэк» ежегодно организует крупнейшую за Уралом выставку-форум «PROБезопасность».

Это социально-значимое масштабное событие, поддерживаемое Правительством Новосибирской области, команда ГК «Протэк», будет проводить уже в пятый раз на площадке «Новосибирск Экспоцентр» 11 и 12 сентября 2025 года.

Форум объединит более 80 ведущих производителей России и мира с руководителями крупнейших российских компаний в сфере безопасности, ведущими отраслевыми экспертами, научным сообществом и потенциальными заказчиками из различных секторов экономики, являясь площадкой для продвижения инновационных решений в сфере безопасности, анализа ключевых отраслевых трендов, обмена практическим опытом и формирования стратегических партнерств.

Мы считаем, что о передовых решениях сферы безопасности нужно рассказывать максимально широко, а не только в сугубо отраслевых рамках, — подчеркнул Ситников.

Андрей Попов, владелец завода окон и дверей «Динал», рассказал о гуманитарно-этических аспектах управленческой работы и о трендах отрасли. Например, горячей темой для производителей этого сегмента сейчас стала тема утилизации пластиковых окон, установленных в ранних 90-х.

— За последние 5 лет в России более 10 млн квадратных метров старых ПВХ окон были заменены и «мигрировали» на свалку. Ежегодно количество отработанного ПВХ-остекления увеличивается. На федеральном уровне уже остро стоит вопрос переработки пластиковых окон ранних поколений. Альтернатива есть — остекление из алюминия. Срок службы таких окон — около 50 лет, далее их можно спокойно переработать. Одновременно с этим мы видим интерес конечного потребителя к панорамным окнам таких размеров, которые уже технически сложно выполнить в ПВХ, — в таких случаях мы используем алюминиевый профиль. Поэтому вероятной повесткой десятилетия, его актуалитетом станет смена тренда в остеклении в пользу алюминия, — прогнозирует Попов.

По его словам, к этому готов уже чуткий Китай, почти полностью перешедший на алюминиевые конструкции и предлагающий рынку оборудование для их производства. Китай в этом смысле не уступает европейским производителям оборудования.

При напряженной работе всегда должно быть место отдыху, иначе — выгорание, усталость и снижение результативности.

Надежда Асанова, основатель СПА-Клиник «АСАННА», рассказала, как можно легко восстанавливать утраченный ресурс естественными способами, одновременно заботясь о здоровье. Под здоровьем мы чаще всего понимаем состояние нашего тела, забывая о том, что тело всегда отвечает на запросы души. Между тем счастье — это побочный эффект осознанно организованной жизни, где ум и тело в ладу друг с другом.

— Предприниматели не умеют отдыхать. В основном они выбирают для себя интенсивный ритм жизни 24/7, и жить медленнее уже не получается. В своей работе с собственниками бизнеса я часто вижу, как людей буквально перемалывает их жажда все успеть, достичь, достроить. Но давать себе хотя бы краткосрочный отдых нужно регулярно, чтобы вернуть уверенность, спокойствие, собранность и контроль над ситуацией. Главное, не забывать про себя, — рекомендует Надежда Асанова.

В кулуарах и в музыкальных паузах ассамблеи члены VIP-club обсудили нюансы тимбилдинга, расширения промышленных площадей, бескредитных инвестиций в развитие и помощи СВО, отметив тех, кто активно в этом участвует.

Для развития предприятия готовы объединяться, но есть поколенческие различия во взгляде на эту тему — об этом тонко упомянул Александр Рубинов. Кстати, у самих резидентов деления на «ветеранов» и «новичков» нет и в помине: тут все равны по статусу. Уже более 30 лет становятся участниками этого сообщества не по сумме регалий, а по уровню интеллектуально-творческой пассионарности в реальном бизнесе.

*опрос проведен и размещен на сайте ksonline.ru