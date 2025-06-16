Ядерное топливо пятого поколения из Новосибирска загрузили в АЭС

На энергоблоке №6 Нововоронежской АЭС в ходе планово-предупредительного ремонта в реактор ВВЭР-1200 впервые загружена партия ядерного топлива инновационной конструкции ТВС-5. Об этом сообщила пресс-служба «Росатома». Инновационное топливо было произведено на «Новосибирском заводе химконцентратов» (ПАО НЗХК). Опытная эксплуатация разработки будет проводиться в течение 18 месяцев.

Как пояснили в «Росатоме», эта работа ведется в рамках реализации стратегического перехода к двухкомпонентной ядерной энергетике с замкнутым ядерным топливным циклом.

— Эксплуатация ТВС-5 на Нововоронежской АЭС позволит обосновать производство такой конструкции в промышленном масштабе, — отметил старший вице-президент по научно-технической деятельности АО «ТВЭЛ» Александр Угрюмов.

Напомним, тепловые легководные реакторы типа ВВЭР составляют основу атомной энергетики в России и широко эксплуатируются за рубежом на АЭС российского дизайна.

Топливный дивизион госкорпорации «Росатом» (управляющая компания – АО «ТВЭЛ») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. «Новосибирский завод химконцентратов» входит в состав топливного дивизиона «Росатома».

Ранее редакция сообщала о том, что новые типы контейнеров для перевозки ядерного топлива начали применять на НЗХК. Они сократят потребность предприятия в авто- и железнодорожном транспорте в 1,5 раза.