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Эксперты ВТБ ожидают рост активности ипотечных заемщиков в декабре

  • 02/11/2022, 15:43
При этом фокус внимания клиентов сместится на рынок вторичного жилья.

новости бизнесаПо оценке ВТБ, в четвертом квартале выдача ипотеки российскими банками может составить 1,3 трлн рублей, что будет сопоставимо с результатом третьего квартала.

Как отмечают эксперты ВТБ, поддержать спрос населения на жилищное кредитование в четвертом квартале позволят сразу несколько факторов.

Во-первых, решение регулятора не повышать ключевую ставку на последнем заседании, что стало сигналом для банков сохранить текущие условия по кредитам.

Во-вторых, продолжающаяся реализация программ государственного субсидирования на первичном рынке недвижимости, условия по которым остаются на неизменно низких значениях.

В-третьих, специальные предложения застройщиков, характерные для предновогоднего периода, а также продолжающееся снижение цен, особенно в сегменте готового жилья.

— В октябре для российского рынка ипотеки была характерна осторожность — часть клиентов поставила свои сделки «на паузу», но постепенно стала возвращаться к ним в конце месяца. Определенное снижение спроса за последний месяц может быть компенсировано до конца года — в случае отсутствия значимых макроэкономических изменений российские банки могут выдать 1,3 трлн рублей ипотеки в целом за квартал, — прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин. — Этот результат сопоставим и с данными первого квартала, который в этом году пережил ажиотажный спрос, и с данными третьего квартала, который характеризовался трендом на снижение ставок. Совокупно это позволит рассчитывать на 4,4-4,5 трлн рублей продаж по итогам года. При этом портфель жилищных кредитов может вырасти на 14%, до 14,8 трлн рублей.

По его оценке, в ближайшие месяцы спрос ипотечных заемщиков будет концентрироваться, главным образом, в сегменте вторичного жилья. В сентябре доля кредитов ВТБ на готовое жилье составляла 60%, в октябре — уже 65%. До конца года клиенты могут еще немного увеличить спрос на «вторичку» на фоне реализации ранее отложенного спроса и корректировки цен.

ВТБ — один из лидеров российского ипотечного рынка. За 10 месяцев 2022 года банк оформил около 166 тысяч жилищных кредитов на 753 млрд рублей.

Фото: pexels.com — RODNAE Productions

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Регионы: Сибирь

Теги : ипотека ВТБ


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