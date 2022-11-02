Водителей ждут новые штрафы

МВД России приступило к обновлению «перечня неисправностей и условий», когда будет недопустимо использование автомобиля. Вступление документа в законную силу ожидается 1 марта следующего года, пишет «Ъ».

Отмечается, что зимой водителям легковых автомобилей и легких грузовиков запретят ездить на летних покрышках, а в летнее время запрет коснется шипованных шин, причем это никоим образом не будет соотноситься с категорией транспортного средства.

При этом регионы будут вправе увеличивать временной промежуток действия ограничений, опираясь на географические и погодные условия.

Кроме того, штраф предусмотрен за управление транспортным средством с неработающей антиблокировочной системой, нештатными ксеноновыми или светодиодными лампами в фарах, передает издание, ссылаясь на новую редакцию документа.

Согласно документу, водители остальных типов грузовиков и автобусов при отсутствии зимних шин должны иметь с собой цепи противоскольжения. Исключение сделают для водителей автобусов массой от 5 тонн.

Также в документе говорится, что водитель может быть оштрафован за управление транспортным средством с неработающей антиблокировочной системой, нештатными ксеноновыми или светодиодными лампами в фарах.

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