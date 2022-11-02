Фестиваль «Наука 0+» расскажет о защите государственной и коммерческой тайны

В ходе проведения на территории Новосибирской области Всероссийского фестиваля «Наука 0+» помимо многих традиционных мероприятий, посвящённых фундаментальны научным достижениям, 85-летию области и 65-летию СО РАН, участникам фестиваля представят кейсы, наиболее актуальные в связи с последними политическими и экономическими событиями как в стране, так и в мире. В частности, один из кейсов, по словам министра науки и инновационой политики Новосибирской области Вадима Васильева, связан с защитой информации, в том числе, государственной тайны.

— Будут обсуждаться вопросы защиты гостайны, коммерческой тайны, что немаловажно в текущих условиях, — сообщает министр. — Мы должны понимать, какую информацию и как необходимо защищать.

Ещё один не менее актуальный блок мероприятий, по словам чиновника, касается выстраивания логистических цепочек.

— Будет интересный трек по логистике, — говорит Васильев. — В данный момент это — актуальная тема. Логистические цепочки у нас рвутся. Нам важно, с одной стороны, научиться их оперативно перестраивать. С другой стороны, для этого необходимо много специалистов, которые будут востребованы уже в ближайшее время, если не сказать, что они востребованы уже вчера.

Всероссийский фестиваль «Наука 0+» пройдёт в Новосибирской области с 7 по 18 сентября. Ожидаемое количество участников — не менее 50 тысяч человек. Новосибирская область выступает региональной площадкой фестиваля с 2020 года. В первый день запланирован мастер-класс для школьников по программированию среди школьников, квест для студентов, день открытых дверей в институте Нефтегазовой геологии и геофизики и ряд других мероприятий. На второй день фестиваля стартует региональный форму «Наука и молодёжь», включающий кейсы, игры и мастер-классы. Всего в рамках фестиваля запланированы открытые лекции, интерактивы, квизы, научные практикумы, показы научно-популярных фильмов, экскурсии в лаборатории. Официальное открытие состоится 11 ноября на площадке ГПНТБ. Организаторы — Минобрнауки РФ, правительство Новосибирской области, СО РАН.

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