Рекламодателям

Фестиваль «Наука 0+» расскажет о защите государственной и коммерческой тайны

  • 02/11/2022, 16:17
Автор:
Фестиваль Наука 0+
А также о том, как сегодня выстраивать эффективные логистические цепочки.

В ходе проведения на территории Новосибирской области Всероссийского фестиваля «Наука 0+» помимо многих традиционных мероприятий, посвящённых фундаментальны научным достижениям, 85-летию области и 65-летию СО РАН, участникам фестиваля представят кейсы, наиболее актуальные в связи с последними политическими и экономическими событиями как в стране, так и в мире. В частности, один из кейсов, по словам министра науки и инновационой политики Новосибирской области Вадима Васильева, связан с защитой информации, в том числе, государственной тайны.

—  Будут обсуждаться вопросы защиты гостайны, коммерческой тайны, что немаловажно в текущих условиях, —  сообщает министр. — Мы должны понимать, какую информацию и как необходимо защищать.

Ещё один не менее актуальный блок мероприятий, по словам чиновника, касается выстраивания логистических цепочек.

—  Будет интересный трек по логистике, —  говорит Васильев. —  В данный момент это —  актуальная тема. Логистические цепочки у нас рвутся. Нам важно, с одной стороны, научиться их оперативно перестраивать. С другой стороны, для этого необходимо много специалистов, которые будут востребованы уже в ближайшее время, если не сказать, что они востребованы уже вчера.

Всероссийский фестиваль «Наука 0+» пройдёт в Новосибирской области с 7 по 18 сентября. Ожидаемое количество участников — не менее 50 тысяч человек. Новосибирская область выступает региональной площадкой фестиваля с 2020 года. В первый день запланирован мастер-класс для школьников по программированию среди школьников, квест для студентов, день открытых дверей в институте Нефтегазовой геологии и геофизики и ряд других мероприятий. На второй день фестиваля стартует региональный форму «Наука и молодёжь», включающий кейсы, игры и мастер-классы. Всего в рамках фестиваля запланированы открытые лекции, интерактивы, квизы, научные практикумы, показы научно-популярных фильмов, экскурсии в лаборатории. Официальное открытие состоится 11 ноября на площадке ГПНТБ. Организаторы — Минобрнауки РФ, правительство Новосибирской области, СО РАН.

 

Ранее редакция сообщала о молодёжном проекте, посвящённом науке и медицине.

Фото pixabay — xresch

286

Рубрики : Инновации Власть Технологии

Регионы: Новосибирск

Теги : Фестиваль Наука 0+ коммерческая тайна государственная тайна


Спецоперация на Украине

Американский ретейлер одежды Gap закрывает магазины в России
2/11/22 11:45
Новосибирская область вложила в восстановление объектов Беловодского района 800 млн рублей
1/11/22 14:40
Пять лет тюрьмы для уклонистов от мобилизации
1/11/22 14:09
метро в Новосибирске

Возможно ли строительство метро за счет реноваций в Новосибирске?

Такое предложение прозвучало в ходе круглого стола, посвященного развитию метрополитена в Новосибирске.
Читать статью >>
производство обуви

Обувную фабрику в Бердске пока не удалось реанимировать

Из-за «сложной структуры собственности».
Читать статью >>
выполнение госооборонзаказа

«Новосибирский патронный завод» увеличил объем производства в 2.5 раза

В список компаний, завязанных на выполнении гособоронзаказа, в регионе добавилось еще почти 100 предприятий.
Читать статью >>
нарушение антимонопольного законодательства

Центр технадзора раздробил единую закупку на несколько, чтобы не выходить на конкурс

Это стало поводом для судебных разбирательств.
Читать статью >>

Актуальный разговор

бизнес

Экстренная медицинская помощь: для тех, кто не хочет ждать

В Новосибирске открылся круглосуточный госпиталь сети «Клиника Эксперт».
Все материалы
Лента новостей

С 1 ноября действуют новые правила поверки счетчиков воды

02/11/2022, 17:15

Возможно ли строительство метро за счет реноваций в Новосибирске?

02/11/2022, 15:07

Обувную фабрику в Бердске пока не удалось реанимировать

02/11/2022, 14:36

Бывший глава Минздрава Алтая и его помощник получили 10 лет колонии за взятки

02/11/2022, 14:33
Популярное

Водителей ждут новые штрафы

02/11/2022, 15:33

В Госдуме предложили отменить уплату НДФЛ при продаже жилья независимо от срока владения им

01/11/2022, 18:17

80 % новосибирцев вынуждены экономить

01/11/2022, 15:21

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Эксперты ВТБ ожидают рост активности ипотечных заемщиков в декабре

02/11/2022, 15:43

Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 лучших дебетовых карт «Мир» с кешбэком

02/11/2022, 10:43

ВТБ удвоил число поставщиков услуг ЖКХ и образования для оплаты онлайн

01/11/2022, 17:46

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Ноябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска