Эксперты ВТБ прогнозируют рост объема транзакций по картам на 15%

По оценкам ВТБ, POS-оборот по банковским картам за 2022 год в России вырастет на 15% и достигнет 44 трлн рублей. На классические карточные транзакции по итогам года придется свыше трех четвертых всего розничного торгового оборота, также вырастет доля оплаты по СБП. Об этом заявил старший вице-президент ВТБ Денис Вальвачев в ходе XVIII Международного банковского форума «Банки России – XXI век».

По оценкам банка, всего по итогам года общий розничный оборот товаров, услуг и общепита в России может превысить 57 трлн рублей. Из них 77% придется на классические карточные транзакции. Наличными россияне оплатят за год 20% всех покупок и услуг — на 8 п.п. меньше, чем годом ранее. Доля платежей через СБП с помощью QR-кода составит в целом по итогам года 3%, хотя в прошлом году на такой способ расчета приходилось не более 0,1% от общего оборота.