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Банки вводят депозиты в юанях, откликаясь на запросы бизнеса

  • 23/09/2022, 16:17
Предложение является альтернативой депозитам в других иностранных валютах и позволяет предпринимателям диверсифицировать финансовый портфель.

новости бизнесаКорпоративные клиенты ВТБ начали активно размещать депозиты и неснижаемые остатки на счете в китайских юанях.

— Мы отмечаем стабильный рост показателей по привлечению средств клиентов среднего и малого бизнеса. С начала года портфель ВТБ в этом сегменте вырос на 10% и достиг 2,18 трлн рублей. Судя по тому, что у предпринимателей растут интересы на Востоке, а значение юаня на рынке повышается, мы прогнозируем, что это предложение будет востребовано и поможет бизнесу в развитии деловых отношений и реализации проектов, — прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Открывая депозит в юанях, предприниматели сами выбирают суммы и сроки размещения средств. Проценты по депозитам выплачиваются на счет, открытый в валюте вклада.

— На фоне дедолларизации российской экономики юань становится все более привлекательным активом для юридических лиц. «Мягкие» валюты являются альтернативным способом вложения средств и получения дополнительного дохода, — комментирует руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

Помимо депозитов в китайскую валюту, банки предоставляют предпринимателям дополнительные возможности для работы с партнерами из КНР: надежные расчеты в юанях, выгодные курсы конверсии и условия обслуживания, цифровую экосистему ВЭД и поддержку эксперта ВЭД.

— ВТБ заинтересован в развитии экспортно-импортных операций с Китаем. Мы видим рост товарооборота между Россией и Китаем, многие наши клиенты перестраивают логистические и товарные цепочки, растёт экспорт и импорт, в расчётах российские компании и их китайские контрагенты постепенно переходят на национальные валюты. — комментирует старший вице-президент Виталий Сергейчук. — Что касается депозитов для юридических лиц, то это удобный инструмент для размещения ликвидности в юанях. Для банков он интересен тем, что позволит сформировать пассивную базу под кредитование в китайской валюте.

Фото: pixabay.com — mickey970

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Регионы: Сибирь

Теги : юани депозиты в юанях ВТБ


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