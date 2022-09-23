Банки вводят депозиты в юанях, откликаясь на запросы бизнеса

Корпоративные клиенты ВТБ начали активно размещать депозиты и неснижаемые остатки на счете в китайских юанях.

— Мы отмечаем стабильный рост показателей по привлечению средств клиентов среднего и малого бизнеса. С начала года портфель ВТБ в этом сегменте вырос на 10% и достиг 2,18 трлн рублей. Судя по тому, что у предпринимателей растут интересы на Востоке, а значение юаня на рынке повышается, мы прогнозируем, что это предложение будет востребовано и поможет бизнесу в развитии деловых отношений и реализации проектов, — прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Открывая депозит в юанях, предприниматели сами выбирают суммы и сроки размещения средств. Проценты по депозитам выплачиваются на счет, открытый в валюте вклада.

— На фоне дедолларизации российской экономики юань становится все более привлекательным активом для юридических лиц. «Мягкие» валюты являются альтернативным способом вложения средств и получения дополнительного дохода, — комментирует руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

Помимо депозитов в китайскую валюту, банки предоставляют предпринимателям дополнительные возможности для работы с партнерами из КНР: надежные расчеты в юанях, выгодные курсы конверсии и условия обслуживания, цифровую экосистему ВЭД и поддержку эксперта ВЭД.