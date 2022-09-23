Как остановить китайское вторжение на рынке спецтехники?

Сертификация — не зло

— Олеся Владимировна, вы работаете с разной спецтехникой. Можете оценить насколько актуально требование, которое сейчас предъявляется отечественным производителям спецтехники, об обязательном подтверждении происхождения своей продукции сертификатом СТ-1? К примеру, недавно региональный Минсельхоз сообщил о том, что ни у одного из 11 новосибирских сельхозмашиностроителей такого сертификата нет, и вычеркнул субсидии на покупку их техники из мер господдержки. Правда, говорят, что пока временно…

— Проиллюстрирую ваш вопрос примером из смежной отрасли, поскольку мы в основном, работаем с бульдозерами, то есть со спецтехникой. Сегодня на этом сегменте рынка сертификаты СТ-1 есть у трех компаний. Два из них — ООО «Челябинский тракторный завод — УРАЛТРАК» и ООО «ПК «Промтрактор» (бренд «ЧЕТРА»). Еще одно предприятие выпускает машины, к которым есть серьезные вопросы по конструкции и техпроцессу, поэтому умолчим о них. Все остальные производители спецтехники у нас фактически выдают так называемую «серую» сборку, «восстановленные» детали и прочее. Беда в чем: агрегаты, которые они поставляют, ненадежные. Что мы видим по спецтехнике? Если предприятие не проходит сертификацию, то это означает недостаточный уровень качества. Может, люди не готовы работать как положено… То есть покупатели, которые приобретут эту технику, будут с ней мучиться. Я бы не решилась покупать спецтехнику гаражной сборки — так называемых «франкенштейнов».

К примеру, недавно один из наших партнеров купил несертифицированный бульдозер у наших конкурентов. Он не отработал и 100 моточасов — встал. В итоге — пропущенный сезон.

При этом «производитель» спецтехники мгновенно отказался от гарантии под «благовидным» предлогом неверного заполнения формуляра. И отказ от гарантийных обязательств — это закономерный исход, ведь «серая» сборка порождает массу отказов техники, а гарантия по ним — это чувствительные затраты для производителя. Заставить же производителя спецтехники исполнять обязательства перед покупателем практически невозможно — судебные издержки велики, уходит время, а когда вы получаете на руки решение суда, то те, кто должен убытки вам возмещать, уже ликвидировали свое предприятие и преспокойно открыли новое.

Проблемная техника — это оборотная сторона отсутствия сертификации.

— А какова вероятность того, что отсутствие сертификата — это излишняя зарегламентированность процедуры, бюрократические препоны?

— Да, какие-то вопросы с компетенциями при подготовке документов, умении заходить в нужные сроки в определенные кабинеты могут возникать — не все наши производители «оборотистые». Люди с золотыми руками редко бывают хорошими бюрократами. Но если областным властям важны крупные налогоплательщики, почему бы в данной ситуации не разобраться в возникшей проблеме? По тем же сельхозмашиностроителям? Обязательно нужно подставить плечо, если их продукция качественная! Если же проблема в качестве, то о какой сертификации идет речь? Улучшайте качество работы, техпроцессов — и будет вам СТ-1. Мы получим гораздо больше проблем, если недобросовестные производители спецтехники начнут сбагривать сельхозпредприятиям свою продукцию, которая через один-два месяца встанет посредине поля в разгар посевной или уборочной, когда каждый день на счету.

Битва за свято место…

— Можете в целом прокомментировать ситуацию на рынке спецтехники? Удается ли местным производителям заместить ушедшие иностранные бренды?

— Ситуация с импортозамещением на рынке спецтехники очень интересная. Например, есть ЧАЗ (ООО «ПК «Чебоксарский агрегатный завод»), который уже больше чем четырех лет занимается импортозамещением. За это время они наладили выпуск запчастей для американской, европейской, японской спецтехники хорошего качества и в полтора раза дешевле оригинала. Предприятие более чем удачно вписалось в рынок после ухода иностранных брендов.

И это не единичный прецедент, а системный процесс. Весьма эффективно взялся за импортозамещение ЯМЗ («Ярославский моторный завод» — ПАО «Автодизель»). Флагман тракторостроения «Четра» активно занимает нишу производства тяжелой спецтехники карьерного класса, есть успехи у экскаваторостроителей.

Тем не менее расслабляться и почивать на лаврах рано.

— Почему?

— На российский рынок со своим предложением сейчас еще более активно заходят китайские гиганты машиностроения. Чтобы его захватить, занять новые ниши, китайские руководители «валят юань». В начале мая наиболее ходовой китайский экскаватор стоил 8 млн рублей, а через две недели, когда западные бренды объявили об уходе из России, подешевел до 7 млн. При этом он не стал хуже качеством. Парадокс?! Нет, это государственная стратегия КНР — таранный взлом мирового рынка. У наших производителей ПОКА такой поддержки нет.

Помимо низкой цены, вся линейка китайской спецтехники доступна практически в формате «здесь и сейчас». Вы внесли деньги — забираете экскаватор, бульдозер, погрузчик… Посмотрите на площадки китайских дилеров — там всегда стоят несколько единиц техники.

В этих условиях мы, как дилеры российской спецтехники, стараемся ликвидировать «кассовый разрыв», чтобы покупатель получил свою технику в кратчайший срок. О чем речь? У наших заводов нет избыточных оборотных средств, чтобы создать сверхплановые запасы на складах готовой техники. Да и бульдозеры сейчас уходят прямо с конвейера. Поэтому мы вносим предоплату, и завод начинает сборку техники задолго до того, как заказчик обратился к нам за ней. Да, для нас это накладно, но ПОКА только так можно бороться с китайскими госкорпорациями.

Если российское правительство внимательнее отнесется к проблемам машиностроения, убеждена, мы выйдем победителями, ведь наша техника лучше.

Все-таки догоним?

— Что, на ваш взгляд, будет происходить на рынке в ближайшей перспективе?

— Думаю, что технику российских производителей спецтехники будут покупать крупные компании, госкорпорации, такие как РЖД, «Газпром» и т.д, которые могут себе позволить при планировании отсрочку поставок. А вот малый и средний бизнес будет сильно зависеть от политики правительства.

К примеру, «Ярославский моторный завод» — ПАО «Автодизель» — производит отличные движки, и после февраля 2022 года у него резко вырос объем заказов, но они умудряются успевать выдавать количество, нужное отечественным машиностроителям. Как им это удается? Вовремя подумали об автоматизации производства, грамотное планирование и управление, резервы производства, складские запасы и никакой чехарды руководящего состава.

И вот тут-то против наших флагманов начинает работать контрафакт, липа, подделки — и виной тому то самое отсутствие сертификации спецтехники, с которого мы начинали разговор. Подделки под ЯМЗ, под ЧТЗ, так называемая «крупноузловая сборка» самых разных машин — увидите их — бегите в противоположном направлении. И капитальный ремонт от дилеров/заводов, рознь «капитальному ремонту» от контор местной самодеятельности. Нужна ли сертификация? Разумная и надежная сертификация необходима.

Отечественное машиностроение действительно получило мощный импульс — открылись ниши и будут открываться по мере отработки ресурсов уже закупленной импортной техники. Этот процесс будет происходить лавинообразно и в силу специфики отрасли — техника в карьерах, «на северах» имеет короткий цикл жизни, она там работает на износ.

— Мы можем столкнуться с нехваткой отечественной спецтехники?

— Исключить этого нельзя.

— Как вы думаете, какой вариант выберет предприниматель, у которого вышел из строя агрегат, и он не может ждать два-три месяца, так как работу нужно выполнять здесь и сейчас? Не получится, что китайцы обойдут российских производителей спецтехники по продажам? Можно ли констатировать как факт, что европейскую спецтехнику на российском рынке явочным порядком замещает китайская?

— Опасность эта вполне серьезная. Первый удар мы выдержали — и даже лучше, чем ожидали. Но на мой взгляд, очень опасная ситуация в кадрах: мы рискуем потерять инженерную школу, которая уже в большом провале. К примеру, до 2022 года «ПК «Промтрактор» был загружен на 30%. После того как рынку потребовалось огромное количество спецтехники, загрузка выросла до 100%, а затем ввели в строй новые мощности, и итоговый прирост — 230% от показателей предыдущего периода. При наличии средств, господдержке можно купить станки и оборудование, но где взять людей, которые будут на них работать? Сейчас предприятие ведет набор и обучение сотрудников, но сколько времени пройдет до того момента, как они выйдут на нормальную производительность? Вы можете сконструировать самые передовые машины — кто их будет воплощать в металл?

На «Челябинском тракторном заводе — ЧТЗ-УРАЛТРАК» ранее работали около 80 тысяч человек, сейчас — 5200. И остается открытым вопрос: насколько высока их производительность? Безусловно, она поднялась с приходом новых технологий на производство, поднялось качество. Но где она — рабочая смена, молодые инженеры, что подхватят знамя легендарной производственной школы ЧТЗ? Ведь то, что там умеют делать — это фантастика, в этой статье и не передать. Решим проблему кадров — считайте, прошли полосу экономического шторма.

— На ваш взгляд, есть ли сегодня выход из сложившейся ситуации? В чем он может заключаться?

— Все виды лечения всегда начинаются с выявления слабого звена. На мой взгляд, для любого российского завода корень проблемы — это продажи. Ты можешь производить что угодно и очень хорошего качества, но если у тебя разорваны цепочки поставщиков, если нет продаж, то результат будет очень слабый. Именно поэтому сейчас государство должно сформировать определенный пакет заказов, чтобы предприятия могли изготовить и поставить у себя на площадке энное количество спецтехники, которую заказчики могут купить в любой момент.

Сейчас по запчастям и расходникам мы уверенно обходим китайских производителей, но чувствуем, что они наступают на пятки. Пока все наши заводы работают под заказ, они с трудом вывозят конкуренцию с китайскими производителями спецтехники, у которых, благодаря поддержке государства, всегда есть резервы, их они постоянно восполняют и наращивают. Если не принять меры господдержки, то на улицах российских городов китайской техники будет все больше и больше, а наши предприятия продолжат работать на грани убыточности или закроются. А для государства намного безопаснее хранить сбережения «в металле бульдозера», чем в бумаге с водяными знаками или в «нулях» цифровых учетных записей. И никакой инфляции, кстати.

При всех трудностях мы уверены, что наши инженеры и управленцы способны изменить ситуацию. Основания для умеренного оптимизма есть — успех «Чебоксарского агрегатного», уверенное движение «Чебоксарского тракторного», крепкие позиции «Ярославского моторного завода». Наметился прогресс и у ЧТЗ. Заявления и последние действия правительства дают основание полагать, что наконец-то пришло понимание — надежна только опора на собственное производство. Что делать — прекрасно известно, осталось только воплотить эти меры в жизнь.