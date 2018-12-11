Эксперты X-Fit о мифах быстрого похудения

До Нового года меньше месяца, и многие стали задумываться о том, что пора сбросить пару килограмм. Некоторые прибегают к экстремальным диетам, не задумываясь о своём здоровье. О том, как успеть привести себя в порядок без вреда для здоровья, чтобы шагнуть в новый год легкой и уверенной походкой, рассказывает Екатерина Демидова, мастер-тренер направления групповых программ федеральной сети фитнес-клубов X-Fit.

Первое и самое главное правило, о котором всегда предупреждают эксперты X-Fit: если до праздника осталось совсем немного, а вам просто жизненно необходимо сбросить несколько килограммов, то ни в коем случае не стоит прибегать к жестким диетам. После такого стресса организм включит эффект компенсации, и все потерянное вернется приумноженным. Лучше всего начать с отказа от «мусорной еды»: фастфуда, газировки, сладкого, мучного и прочих быстрых углеводов. Больше зелени, овощей, сезонных фруктов, плюс добавьте к этому физическую активность — и результат не заставит себя долго ждать. Килограммы начнут уходить, кожа подтянется и станет свежее, появится больше энергии. Не стоит забывать, что результат во многом зависит от индивидуальных особенностей организма и генетических данных.

— Я категорически против любого вида экспресс-похудений. Чем строже диета и чем больше ограничений, тем выше риск того, что вы сорветесь. На мой взгляд, единственный правильный вариант — это договориться со своим организмом и плавно приучить себя к правильному питанию. Понимая, что каждое утро появляется положенная ему каша, тело будет работать, как часы, и лишние килограммы уйдут один за другим, — комментирует Екатерина Демидова, мастер-тренер направления групповых программ федеральной сети фитнес-клубов X-Fit.

Праздничное застолье эксперт советует начинать с легких и правильных блюд (холодные закуски и овощные салаты): насытившись ими, вы сможете съесть меньшее количество вредной еды. Выбирая между горячими блюдами, отдавайте предпочтение более легким видам мяса и блюдам с меньшим количеством майонеза и различных соусов, ведь именно они резко повышают калорийность. Из алкоголя отдайте предпочтение сухому вину или чистым крепким напиткам, исключая сладкие коктейли. И ни в коем случае не пейте алкоголь на голодный желудок, ведь таким образом вы быстро опьянеете и перегрузите сердце, почки и печень.

Однако правильное питание работает только в тандеме с физической активностью. Регулярные нагрузки — обязательно условие для получения ощутимого и долгосрочного результата.

Многие ошибочно полагают, что самым эффективным способом быстро похудеть является бег, и в результате слишком усердствуют и неправильно организуют свои тренировки. Если сердце не подготовлено, то чрезмерная нагрузка на него во время занятий на беговой дорожке переводит тренировку в анаэробный режим, что для непрофессионального спортсмена вредно. Не столь важно, какой именно вид тренировки вы выбрали, как то, в какой пульсовой зоне вы находитесь во время выполнения упражнений. Тренируясь правильно, вы не только быстро достигнете своих целей, но и укрепите свою сердечно-сосудистую систему. Клиентам X-Fit в этом отношении помогает система апробированных тренировочных методик Smart Fitness, основанная на изучении и освоении принципов естественной биомеханики.

Если напряженный предновогодний график не позволяет регулярно посещать фитнес-клуб, вы можете заниматься и дома. Лучше всего для этого подойдет формат круговых тренировок по 45-60 минут. Выберите 5-7 базовых упражнений (приседы, выпады, отжимания, планки) и выполняйте их одно за другим по времени или количеству повторений. Обращайте внимание на технику выполнения и не торопитесь. Сконцентрируйтесь на работе мышц и прислушивайтесь к своему телу. Завершив круг, сделайте глоток воды, восстановите дыхание, а затем повторите все сначала. Начинайте тренировку с дыхательных упражнений и суставной гимнастики, а завершайте растяжкой.

Новогодние каникулы — прекрасное время для активного отдыха. Больше гуляйте и двигайтесь, не сидите все время дома. Вот увидите: свежий воздух, положительные эмоции и невероятная магия движения сделают свое дело, и ваш год начнется на волне позитива и хорошего самочувствия.

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