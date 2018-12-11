И.о главы минпромтогра региона назначен Вадим Васильев

Исполняющим обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства с 10 декабря стал Вадим Васильев. Информация об этом размещена в открытых источниках. Ранее он занимал должность заместителя министра — начальника управления промышленности и предпринимательства.

О том, что исполняющий обязанности министра промышленности и предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов ушёл в отставку, стало известно в минувшую пятницу, 7 декабря.

Летом 2018 года Симонов открыто выступил против пенсионной реформы. Также глава минпромторга выступал тогда против повышения НДС. В сентябре 2018 года он попал в состав нового правительства, сформированного губернатором Андреем Травниковым, в качестве исполняющего обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области