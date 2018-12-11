И.о главы минпромтогра региона назначен Вадим Васильев

Исполняющим обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства с 10 декабря стал Вадим Васильев. Информация об этом размещена в открытых источниках. Ранее он занимал должность заместителя министра — начальника управления промышленности и предпринимательства.
О том, что исполняющий обязанности министра промышленности и предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов ушёл в отставку, стало известно в минувшую пятницу, 7 декабря.
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области
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