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И.о главы минпромтогра региона назначен Вадим Васильев

Ранее он занимал должность заместителя министра.
  • 11/12/2018, 20:33
Васильев

Исполняющим обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства с 10 декабря стал Вадим Васильев. Информация об этом размещена в открытых источниках. Ранее он занимал должность заместителя министра — начальника управления промышленности и предпринимательства.

О том, что исполняющий обязанности министра промышленности и предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов ушёл в отставку, стало известно в минувшую пятницу, 7 декабря.

Министр торговли Новосибирской области Николай Симонов ушел в отставку

Летом 2018 года Симонов открыто выступил против пенсионной реформы. Также глава минпромторга выступал тогда против повышения НДС. В сентябре 2018 года он попал в состав нового правительства, сформированного губернатором Андреем Травниковым, в качестве исполняющего обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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