Экспорт из Новосибирской области продукции животного происхождения возрос на 12%

Предприятия Новосибирской области в первом полугодии отправили на экспорт более 2 тысяч тонн продукции животного происхождения. Как сообщает управление Россельхознадзора по Новосибирской области, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года объем отправленных в третьи страны грузов вырос на 12%, сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

Среди экспортированной продукции лидирует мороженая рыба — 1,3 тыс тонн. Далее следуют мясо птицы и свинины — 459 тонн, корма — 183,3 тонны, мороженое — 72,6 тонны, пухо-перовое сырье — 56,3 тонн, и прочая готовая продукция. Кроме того, экспортировано 289,8 тысяч инкубационных и 288 тысяч пищевых яиц.

Отмечается, что в первом полугодии 2020 года инспекторы Россельхознадзора оформили 127 партий животноводческой продукции, предназначенной для экспорта в третьи страны. Грузы направлялись в Монголию, Китайскую Народную Республику, Вьетнам, Тайвань, страны ЕС – Литву, Данию, Францию, Германию, Италию, Чехию, а также в Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан.

Министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко напомнил, что в 2017 году из региона было экспортировано продукции АПК на сумму 123 млн долларов, в 2018 году – на 181 млн долларов, в 2019 году объем экспорта превысил 239 млн долларов. По словам министра, география поставок ежегодно расширяется, в 2019 году импортерами продукции АПК из Новосибирской области стали 54 страны.

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