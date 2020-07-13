Игорь Белокобыльский возглавил федеральную комиссию по Градостроительной деятельности

Генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский назначен председателем комиссии при экспертной группе по направлению Градостроительная деятельность. Его кандидатуру утвердил президент НОЗА, главный консультант заместителя председателя Правительства России Марата Хуснуллина по оптимизации строительной сферы Леонид Казинец,сообщили в Едином реестре застройщиков (ЕРЗ).
Отмечается, что экспертная группа из 11-ти профильных комиссий создана для реализации плана «Трансформация делового климата», утверждённого Правительством РФ.
Первую комиссию по рассмотрению предложений в сфере градостроительной документации, территориального планирования и земельного администрирования, возглавит Игорь Белокобыльский.
В составе комиссий — ключевые игроки рынка, задающие тон и тренды строительной отрасли. Это представители бизнес-сообщества, органов власти, научных организаций из большинства регионов
Цели правительственного плана «Трансформация делового климата» — снятие регуляторных барьеров, ускорение темпов роста инвестиций и улучшение делового климата. Задача комиссий — подготовить достойные предложения, и в ближайшее время комиссии приступят к работе.
Фото: пресс-служба ГК «Стрижи»
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