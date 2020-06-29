Экспорт МСП на карантине пострадал в два раза меньше, чем экспорт крупного бизнеса

Малые и средние предприятия (МСП) за карантинный апрель показали лучшую динамику экспорта по сравнению с крупным бизнесом – выяснила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Если внешнеторговый оборот крупных предприятий упал на 37%, то у МСП – лишь на 16%, при этом экспорт средних предприятий неожиданно вырос почти на 11%.

— В апреле, когда в России и в большинстве зарубежных стран в связи с пандемией коронавируса действовали жесткие экономические ограничения и наблюдалось повальное падение спроса, общий российский экспорт ожидаемо рухнул – до 23,7 млрд долл., или на 35,2% к апрелю 2019 года. Но если у крупных предприятий экспорт упал на 37,3% (до 20,6 млрд долл.), то у МСП падение оказалось в 2,3 раза слабее – микро-, малые и средние предприятия сократили экспортный оборот лишь на 16,4% (до 3,1 млрд долл.), — отмечают эксперты FinExpertiza.

При этом, отмечают эксперты, экспорт средних предприятий даже вырос – на 10,7%, до 1,2 млрд долл, экспорт малых сократился на 29%, до 755 млн долл., экспорт микробизнеса снизился на 26,7%, до 1,1 млрд долл.

За январь-апрель 2020 года экспорт МСП увеличился к аналогичному прошлогоднему периоду на 1,3%, до 13,3 млрд долл, в то время как экспорт крупного бизнеса упал на 22,1%, до 100 млрд долл.

За период с начала года на внешние рынки вышли 22,5 тыс. микро-, 9,2 тыс. малых и 2,7 тыс. средних российских предприятий.

Среди регионов лидерами по общему размеру экспорта МСП в апреле стали Москва (микро-, малые и средние предприятия столицы в первый месяц карантина поставили за рубеж товаров на 986 млн долл.), Краснодарский край (185 млн долл.), Ростовская область (141 млн долл.), Иркутская область и Санкт-Петербург (по 119 млн долл.), Приморский край (82,4 млн долл.), Новосибирская область (78,6 млн долл.), Московская область (75 млн долл.), Красноярский край (66,6 млн долл.) и Нижегородская область (60 млн долл.). При этом если оценивать данные регионы по динамике, то относительно прошлогоднего апреля экспорт МСП снизился в семи из них, кроме Новосибирской (+10,6%), Иркутской области (+1,9%) и Москвы (+1,5%), а, например, в Санкт-Петербурге и Нижегородской области – обвалился наполовину (-51% и -54% соответственно).

В десятку антирейтинга по размерам экспорта МСП в денежном выражении вошли Чукотский и Ненецкий автономные округа (экспорт малого бизнеса в этих субъектах в апреле был нулевым), Калмыкия (35 тыс. долл.), Тыва (43 тыс. долл.), Ингушетия (102 тыс. долл), Севастополь (143 тыс. долл), Карачаево-Черкесия (343 тыс. долл.), Еврейская автономная область (588 тыс. долл.), Кабардино-Балкария (709 тыс. долл.), Крым (1 млн долл.).

— Внешняя торговля ожидаемо сократилась в период пандемии в связи с глобальным падением спроса. Особенно существенно на динамику российского экспорта, значительная часть которого приходится на углеводороды, повлияло снижение цен на нефть. Определенную поддержку экспортерам оказало ослабление курса рубля – за тот же объем товаров компании смогли получить бОльшую рублевую выручку и имели возможность при необходимости снизить цену на свою продукцию на внешних рынках для получения конкурентных преимуществ. Однако эту преференцию в период пандемии перечеркнуло тотальное сокращение спроса. Как мы видим, в текущей кризисной ситуации экспорт МСП оказался более стабильным по сравнению с экспортом крупного бизнеса. А средние предприятия, как наиболее устойчивая часть МСП, даже смогли нарастить экспортную выручку в это крайне неблагоприятное для внешней торговли время. Сейчас доля МСП как в общем экспорте, так и в российском ВВП остается невысокой. Ее увеличение или спад будет означать повышение или снижение потенциала всей российской экономики, — комментирует президент FinExpertiza Елена Трубникова.

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