За что мы голосуем?

— Сейчас некоторые граждане нашей страны находятся в замешательстве — голосовать за поправки или нет. В информационном пространстве — противоречивая информация. С одной стороны, федеральные каналы призывают к голосованию. Оппозиция резко выступает против. Чтобы понять, как правильно поступить, надо найти ответ, прежде всего, в своем сердце и голове. За что мы с вами голосуем? Нам предлагают внести поправки в основной закон страны. Закон прямого действия, который задает целеполагание на годы или десятилетия вперед. Поэтому мы голосуем за свое будущее и будущее наших детей! — уверен руководитель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Двуглавый Орел» Евгений Цыбизов.

По его словам, самый главный негатив, который пытаются приписать голосованию за поправки, — обнуление сроков президента Путина. Это самая главная пропагандистская гиря на чаше эпохальных весов.

— Нам говорят, что Путин хочет вечно править страной. Но люди не вечны. И захочет ли пойти на выборы действующий президент — никому не известно. Кроме того, пойти на выборы — это одно, а быть избранным — другое, выбирать-то предстоит нам, народу! — рассуждает Цыбизов. — А что на другой чаше весов? А на другой — наш национальный суверенитет, утерянный в 1917 году, в результате инспирированного Западом дворцового переворота. Частично восстановленный и снова утерянный в 91 году — после очередного переворота, устроенного, по сути, теми же силами. Переворота, позволившего разграбить и расчленить нашу страну на куски. Ввести олигархическую форму управления под присмотром Запада. Сейчас у нас появляется реальный шанс сбросить это иго и взять управление государством в свои руки, без приоритета международных законов над российскими.

Цыбизов предлагает поддержать корректировки, потому что в них есть запрет управлять государством людям с двойным гражданством и счетами за границей. Есть корректировки, в которых говорится о тысячелетних исторических религиозных корнях России; статья о том, что нормальная семья — та, где есть папа и мама, а не «родитель один» и «родитель два» — как на Западе.

— Наша территориальная целостность, которую веками защищал многонациональный народ России, на которую на протяжении всей истории Руси покушались и сейчас покушаются наши недруги. Что, это не важный пункт в Конституции, навсегда запрещающий любое отторжение по какому-либо сговору со стороны правящего слоя? — говорит Евгений Цыбизов. — Важнейший исторический и политический аспект Конституции — о государствообразующем русском народе. Разве кто-то может подвергнуть сомнению, что именно русский народ уже более тысячи лет является системообразующим народом российской государственности? Начиная от первого государства — Древней Руси. Русское царство, Российская Империя, Советский Союз… И теперь современная Россия, где сегодня 80% населения считают себя русскими.

Фото предоставлено VIP-club