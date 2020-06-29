В Барышевском сельсовете что-то искали

По информации редакции, в конце прошлой неделе в здании администрации Барышевского сельсовета Новосибирского района прошел обыск с выемкой документов в присутствии понятых. Помимо собственно администрации, обыски проходили и у некоторых аффилированных с ней юрлиц. Об этом редакции сообщил источник, близкий к поселковой администрации. По мнению собеседника, скорее всего, данные действия с участием сотрудников правоохранительных органов производились в рамках расследования фактов противозаконного расходования бюджетных средств.

Со своей стороны, сельсовет заявляет не более чем о проверке документов.

— По жалобе подставного лица в Барышевском сельсовете проводится очередная проверка соответствующих органов по правильности оформления документов и работы администрации, — сообщается на официальной странице администрации сельсовета в соцсети «ВКонтакте».

В свою очередь, источник редакции сомневается, что проверяли только «правильность оформления документов».

— Насколько известно, обыск с понятыми может проводиться с санкции суда или в рамках расследования уголовного дела, — говорит собеседник.

Примерно о том же в комментарии к сообщению администрации о проверке «оформления» сообщает один из посетителей группы администрации в соцсети.

— В Барышевском сельсовете постановление суда о выемке документов может толковаться как плановая «проверка деятельности и работы по заявлению подставного лица», — говорится в комментарии. — Судья, наверное, будет не в восторге от такого сравнения. Фильм снимали с участием сотрудников МВД? Проводились следственные действия. Сотрудники МВД по постановлению суда проводили обыск и изымали всю документацию.

Редакция подготовила и направила запрос в ГУ МВД РФ по Новосибирской области с целью уточнения поступившей информации.

Фото со страницы администрации сельсовета в соцсети «ВКонтакте»