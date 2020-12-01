Экспорт новосибирских товаров взлетит!

10 и 11 декабря в центре «Мой бизнес» состоится масштабная конференция «Дни участников ВЭД Новосибирской области». Конференцию проводит областной Центр поддержки экспорта — структурное подразделение Центра «Мой бизнес» (АНО «ЦСРП НСО») в партнерстве с главным организатором Сибирского экономического форума — АО «ВЭД Агент».
Знания, полученные участниками на конференции, новый опыт, который они обретут на мастер-классах и воркшопах, станут энергией их бизнеса. Они смогут масштабировать бизнес благодаря экспорту и вопреки падению спроса на внутреннем рынке.
«Дни ВЭД» станут трамплином выхода на зарубежные рынки и для тех, кто уже экспортирует свою продукцию за рубеж, и для компаний, которые только рассматривают такую возможность. Реальным и будущим экспортерам расскажут о том, как найти импортеров за рубежом, как адаптировать свой продукт для зарубежного рынка, получить господдержку экспорта, заключать внешнеэкономические сделки, выбрать оптимальные логистические каналы для экспорта и продвигать свою продукцию через электронные площадки.
Карта конференции выглядит впечатляюще: участники услышат подробные презентации стратегий экспортных поставок на рынки Китая, Казахстана, Вьетнама, Индии и Германии.
У новосибирских предпринимателей есть 5 причин для регистрации на конференцию:
Закончится конференция торжественной церемонией награждения лучших экспортеров Новосибирской области по результатам работы Центра поддержки экспорта.
Регистрируйся на конференцию «Дни ВЭД Новосибирской области» на ее сайте!
Возраст 18+
Фото предоставлено организаторами
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