Экспорт новосибирских товаров взлетит!

10 и 11 декабря в центре «Мой бизнес» состоится масштабная конференция «Дни участников ВЭД Новосибирской области». Конференцию проводит областной Центр поддержки экспорта — структурное подразделение Центра «Мой бизнес» (АНО «ЦСРП НСО») в партнерстве с главным организатором Сибирского экономического форума — АО «ВЭД Агент».

Знания, полученные участниками на конференции, новый опыт, который они обретут на мастер-классах и воркшопах, станут энергией их бизнеса. Они смогут масштабировать бизнес благодаря экспорту и вопреки падению спроса на внутреннем рынке.

«Дни ВЭД» станут трамплином выхода на зарубежные рынки и для тех, кто уже экспортирует свою продукцию за рубеж, и для компаний, которые только рассматривают такую возможность. Реальным и будущим экспортерам расскажут о том, как найти импортеров за рубежом, как адаптировать свой продукт для зарубежного рынка, получить господдержку экспорта, заключать внешнеэкономические сделки, выбрать оптимальные логистические каналы для экспорта и продвигать свою продукцию через электронные площадки.

Карта конференции выглядит впечатляюще: участники услышат подробные презентации стратегий экспортных поставок на рынки Китая, Казахстана, Вьетнама, Индии и Германии.

У новосибирских предпринимателей есть 5 причин для регистрации на конференцию:

Посетить уникальные презентации, задать вопросы маститым экспертам и опытным экспортерам. Участвовать в диалоге с властью, услышать презентацию планов Центра поддержки экспорта Новосибирской области и панельную дискуссию «Изменения структуры экспорта Новосибирской области и каналов продаж на внешних рынках в период пандемии и после нее: открытый диалог власти и бизнеса». Получить практический опыт во время мастер-класса «Продай в Китай!» и воркшопа «Этапы экспортной сделки» — бизнес-игры, позволяющей начинающим экспортерам за 2 часа прожить основные этапы экспортной поставки: от исследования иностранного рынка до отгрузки товара покупателю. Воркшоп будут вести эксперты-практики из разных областей ВЭД, которые будут давать полезные советы по выполнению заданий. Изучить реальные кейсы, которыми поделятся опытные новосибирские экспортеры. И, наконец, абсолютный эксклюзив и революция в ивентах — прямо во время мероприятия записать профессиональный ролик-презентацию товаров для дальнейшей трансляции в TikTok китайского оптовика, торгующего российскими товарами. Участникам будет предоставлена профессиональная видеотехника, переводчики и команда поддержки.

Закончится конференция торжественной церемонией награждения лучших экспортеров Новосибирской области по результатам работы Центра поддержки экспорта.

Регистрируйся на конференцию «Дни ВЭД Новосибирской области» на ее сайте!

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами