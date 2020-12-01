Промышленников Новосибирской области приглашают 9 декабря на конференцию «Доступные инструменты финансирования субъектов промышленности»

В ходе конференции будут представлены доступные меры поддержки для крупных и малых предприятий. Докладчики ознакомят участников с актуальными программами финансирования промышленных предприятий, гарантийной поддержкой и инструментами финансирования малого и среднего предпринимательства, возможностями финансовой поддержки инвестиционных проектов Фондом развития моногородов, мерами поддержки и содействия экспортерам в Новосибирской области.

Также, в ходе конференции поделятся опытом использования инструментов финансирования, предприятия, которые благодаря оказанным мерам поддержки смогли воплотить задуманный проект в жизнь.

Программа конференции:

Вступительное слово:

Бернадский Юрий Иванович, председатель общественного совета при министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, генеральный директор МАРП, президент Союза «Новосибирская городская торгово-промышленная палата

Приоритетные направления деятельности Фонда развития промышленности в современных условиях

Выступающий: Бринева Анна Алексеевна, заместитель директора Фонда развития промышленности

Актуальные программы финансирования промышленных предприятий, реализуемые ФРП НСО

Выступающий: Карбовский Виктор Олегович, генеральный директор Государственного фонда развития промышленности Новосибирской области

Гарантийная поддержка малого и среднего предпринимательства

Выступающий: Дронова Ольга Ивановна, исполнительный директор Гарантийного фонда НСО

Инструменты финансирования малого и среднего предпринимательства МСП Банка

Выступающий: Маринов Виталий Борисович, региональный директор АО «МСП Банк»

Возможности финансовой поддержки инвестиционных проектов Фондом развития моногородов

Выступающий: Попова Ольга Валентиновна, НКО «Фонд развития моногородов»

Программы кредитования субъектов промышленности

Выступающий: Васильева Маргарита Васильевна, заместитель начальника управления корпоративного бизнеса Банка «Акцепт»

Инвестиционный лифт для производственных проектов

Выступающий: Татунашвили Леван Вахтангович, заместитель генерального директора по инновационной деятельности АО «Академпарк»

Опыт использования инструментов поддержки в реализации проектов развития

Выступающий: Яковец Михаил Юрьевич, генеральный директор ООО «Фишер Шпиндель Технолоджи»

Цифровая зрелость предприятия как залог успешного бизнеса

Выступающий: Сединкин Алексей Владимирович, заместитель директора Новосибирского института программных систем

Меры поддержки и содействия экспортерам в Новосибирской области

Выступающий: Иванов Сергей Анатольевич, руководитель центра поддержки экспорта Новосибирской области

Финансово-правовое сопровождение проектов

Выступающий: Ситников Андрей Николаевич, руководитель финансово-правового центра «Альтера-Консалтинг»

Конференция состоится 9 декабря с 10:00 до 16:00 в центре «Мой бизнес» по адресу: ул. Сибревкома, 9 (вход с ул. Ипподромской), первый этаж, конференц-зал.

Вход свободный.

Подтвердить участие можно по электронной почте info@frpnso.ru

или по телефону 8-800-600-3407, вн. 301

Возраст 18+

Фото предоставлено АНО «ЦСРП НСО»