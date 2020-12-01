В Новосибирске начинают работу елочные базары

С 1 декабря новосибирские предприниматели разворачивают торговлю хвойными деревьями. Приобрести главное украшение Нового года можно на 37 площадках Новосибирска, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что мэрия города Новосибирска заключила договоры на размещение и эксплуатацию елочных базаров на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности. Так торговля хвойными деревьями начнется в течение декабря на следующих площадках:

на правом берегу: ул. Ленина, 12; Вокзальная магистраль, 4; ул. Дуси Ковальчук, 18; ул. Дуси Ковальчук, 75; ул. Дуси Ковальчук, 77а; ул. Дуси Ковальчук, 91; ул. Дуси Ковальчук, 173; ул. Дачная, 25; ул. Челюскинцев, 21; ул. Объединения, 27; ул. Федосеева, 24; ул. Бориса Богаткова, 201; ул. Бориса Богаткова, 250-252; ул. Бориса Богаткова, 241-243; ул. Бориса Богаткова, 245-247; ул. В. Высоцкого, 31/1; ул. В. Высоцкого, 38 к. 2; ул. Чапаева, 1; ул. Авиастроителей, 1/6; ул. Большевистская, 52/1; ул. Никитина, 64; ул. Выборная, 125/1; Гусинобродское шоссе, 20; ул. Галущака, 1а; ул. Гоголя, 7; ул. Гоголя, 180; ул. Жуковского, 108;

на левом берегу: ул. Громова, 7; ул. Зорге, 269; ул. Комсомольская, 10; ул. Курганская, 38а; ул. Колхидская, 11; ул. Блюхера, 27; ул. Титова, 5; проспект Карла Маркса, 29-33; ул. Пархоменко, 26; ул. Часовая, 1.

Кроме того, елочные базары будут размещаться и на земельных участках, находящихся в частной собственности. Размещение таких объектов не входит в компетенцию мэрии города Новосибирска.

Фото: Фотобанк Moscow-Live