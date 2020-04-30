В Новосибирской области 35 случаев коронавируса за сутки

По данным оперативного штаба на 11 утра 30 апреля в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 35 человек, сообщили в оперативном штабе.

Общее количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 на сегодня – 471, из них 25 детей. 78 человек выздоровели, 4 скончались.

В отделениях реанимации находятся 17 человек, на ИВЛ – 9 человек.

В детскую больницу №3 госпитализировано 84 ребенка с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 636, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ. 2 человека – в Черепановскую ЦРБ. 1 – в Сузунскую ЦРБ

Всего в регионе проведено 33 087 тестов на коронавирусную инфекцию.

Фото: с сайта оперативного штаба