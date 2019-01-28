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Экспорт зерна из региона увеличился почти в два раза

С начала 2019 года за пределы Новосибирской области вывезено более 1000 вагонов зерна.
  • 28/01/2019, 17:51
wheat

По итогам 2018 года объем отгрузки зерновых в регионе больше, чем в прошлом году на 383 тыс. тонн: из новосибирских элеваторов по России и за рубеж отправили 698,6 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Отмечается, что Новосибирская область экспортирует зерно в Китай, Монголию, Египет, Турцию, Белоруссию, Латвию, Данию и другие страны. Среди регионов России новосибирское зерно поставляется в Астраханскую, Калининградскую, Ленинградскую, Липецкую области, а также в Алтайский и Приморский края.

Фото: pixabay.com, автор- Free-Photos

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