«Виртуальная Энциклопедия» из Новосибирска может стать лучшим франчайзинговым проектом в России

По данным компании EMTG, организатора Премии в области франчайзинга GOLDEN BRAND, на сегодняшний день на территории Российской Федерации работает более 70 000 франчайзинговых точек и более 3000 франчайзеров. Каждый год в России появляется около ста новых франшиз. При этом общий объем российского франчайзингового рынка оценивают в 5 млрд. долларов, сообщили в пресс-службе компании.

— Несмотря на непростую экономическую ситуацию в России, многие компании в 2018 году стремились увеличить свои доли на рынке за счет дополнительного охвата. В качестве инструмента расширения, бизнес все чаще выбирает схему франчайзинга. Одним франшиза дает дополнительную капитализацию, а другим предоставляет возможность минимизировать риски, — отмечает генеральный директор компании EMTG Екатерина Сойак.

Для привлечения внимания потенциальных предпринимателей к наиболее устойчиво развивающимся франчайзинговым концепциям в России, с 2006 года компанией EMTG проводится ежегодная Премия в сфере франчайзинга GOLDEN BRAND.

7 февраля в Москве состоится награждение лауреатов 12-ой Премии GOLDEN BRAND. Одним из претендентов на победу в номинации «Прорыв года» впервые стала новосибирская компания «Альтаир Диджитал» с проектом обучения детей с помощью технологий виртуальной реальности.

Отмечается, что за 12 лет номинантами Премии стали более 200 компаний из различных сфер бизнеса. В 2019 году за главную награду во франчайзинге поборются 22 франчайзера, среди которых и бизнес-проект из Новосибирска.

Компания «Альтаир Диджитал» более 8 лет предоставляет услуги в сфере дополнительного образования по астрономии и другим естественным наукам. С апреля 2017 года компанией был запущен совершенно новый продукт, не имеющий аналогов на рынке — Виртуальная Энциклопедия.

Виртуальная Энциклопедия — это возможность насладиться просмотром лучших научно-познавательных шоу в формате виртуальной реальности. Сеанс может быть проведен где угодно, например, в школьном классе, в группе детского сада и т.д. Дети получают индивидуальные VR-очки, в которых одновременно запускается трансляция выбранного научно-познавательного фильма. Куда бы ни повернул юный зритель свою голову — везде он увидит изображение. Таким образом достигается эффект полного присутствия и погружения в атмосферу виртуальной реальности.

На сегодняшний день концепция AltairVR уже работает в 33 российских городах и их областях. По словам руководства компании, начать свой бизнес с AltairVR возможно за две недели, а выйти на окупаемость — за 6 месяцев. Маржинальность бизнеса составляет 70% за счет минимальной себестоимости со стороны франчайзи.

Фото: предоставлено организаторами