В Новосибирске обсудили развитие магистральной инфраструктуры региона

В Новосибирске состоялась конференция «Вызовы и перспективы развития транспортно-логистической отрасли». В ней приняли участие представители транспортных компаний и складских комплексов, банков, руководители ассоциаций и некоммерческих организаций, юристы, представители IT-отрасли, консалтинговых и страховых компаний, ритейла, сообщили в пресс-службе ОАО «Новосибирскавтодор».

Как подчеркнул представитель ОАО «Новосибирскавтодор» Михаил Шмидт, транспортная отрасль Новосибирской области рассматривается как неотъемлемая часть экономической и социальной стабильности региона. По его словам, высокие темпы роста показателей грузооборота и пассажиропотока за последние 10 лет свидетельствуют о повышении качества хозяйственной жизни региона.

— Тем важнее становится сохранение темпов развития и сбалансированности отрасли. В соответствии с разрабатываемой транспортной стратегией Новосибирской области до 2030 года, одна из основных задач которой формирование транспортного каркаса агломерации, определена очередность реализации перспективных проектов строительства дорожно-транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения. Один из таких объектов – реконструкция участка дороги Р-254 протяженностью 20 километров (с 1422 по 1442 км). К сожалению, при формировании комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года на федеральном уровне, объект «Реконструкция участка дороги Р-254 «Сибирь», км 1422- км 1442» был исключён, ввиду того, что значимость этого объекта не получила достаточного подтверждения со стороны бизнес-сообщества Новосибирской области, — отметил Михаил Шмидт.

В тоже время реконструкция этого участка дороги Р-254, отмечают специалисты Новосибирскавтодора, позволит повысить скорость передвижения не только по основным магистралям, но и в агломерации в целом, значительно сократив временные затраты, а также повысить безопасность движения на этом участке. Количество мест концентрации ДТП сократится не только в результате применения современных решений при строительстве объекта, но и за счет безопасной организации дорожного движения. Реализация проекта окажет положительное влияние на привлекательность районов области в результате улучшения транспортной доступности.

Участники конференции поддержали предложение обратиться от имени «Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири», к губернатору Новосибирской области и в ФКУ «Сибуправтодор» с предложением – включить объект «Реконструкция участка дороги Р-254 «Сибирь», км 1422- км 1442» в план строительно-монтажных работ с завершением работ до 2024 года.

Фото: пресс-служба ОАО «Новосибирскавтодор»