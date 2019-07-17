Экспортные поставки мороженого новосибирских производителей выросли на 40%

В текущем году объем экспортных поставок мороженого новосибирских производителей вырос на 40%, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Новосибирской области.

Отмечается, что общий объем отправленного на экспорт новосибирского мороженого с начала 2019 года составил 161,8 тонн. 17 партий продукции новосибирских производителей направлялись в азиатские страны, в том числе 139,7 тонн (14 партий) в Китайскую народную республику, 18,2 тонны (2 партии) – в Монголию и 3,9 тонны – во Вьетнам.

— Экспорт мороженого в Китай осуществляется в соответствии с достигнутыми в 2019 году договорённостями с Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о согласовании списка российских предприятий – поставщиков мороженого, в который в настоящее время входят 4 новосибирских предприятия-производителя, —уточнили в Россельхознадзоре.

В пресс-службе напомнили, что в первом полугодии прошлого года 10 экспортных партий мороженого предназначались только для Китая, объем которых составил 115,95 тонн.

Вывоз всех экспортных партий с территории региона осуществлялся автомобильным транспортом с соблюдением ветеринарных требований страны-импортера и ветеринарных сертификатов формы 5d.

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